С ног на голову. Российчкя пропаганда считает, что Украина должна договориться с Кремлем

Российская пропагандистская машина обсуждает вопрос введения «санкций» против Украины. Журналист Цимблюк вставил свои пять копеек развенчивая пропагандистский угар россиян.

Решил сделать мой канал живее и предлагаю вам кусочек со своим участием в программе на РосТВ «Большая политика», – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Санкции Москвы как очередной урок для украинской элиты, токсичность российского ранка для Украины и почему экономическое давление никак не сдвинет позицию Киева. Санкции в экономике уже не могут пугать, когда пятый год идут боевые действия.

А в подтверждение правильности – российская реакция на перспективы вступления Украины и Грузии в НАТО.

Российские размышления о блоке НАТО и вступлении Украины в эту организацию.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»