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Зона "русского мира"

С ног на голову. Российчкя пропаганда считает, что Украина должна договориться с Кремлем

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
31 октября 2018

Российская пропагандистская машина обсуждает вопрос введения «санкций» против Украины. Журналист Цимблюк вставил свои пять копеек развенчивая пропагандистский угар россиян.

Решил сделать мой канал живее и предлагаю вам кусочек со своим участием в программе на РосТВ «Большая политика», – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Санкции Москвы как очередной урок для украинской элиты, токсичность российского ранка для Украины и почему экономическое давление никак не сдвинет позицию Киева. Санкции в экономике уже не могут пугать, когда пятый год идут боевые действия.

А в подтверждение правильности – российская реакция на перспективы вступления Украины и Грузии в НАТО.

Российские размышления о блоке НАТО и вступлении Украины в эту организацию.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: НАТО, пропаганда, Роман Цимбалюк, Россия, санкции, Украина

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