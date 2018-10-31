Небензя на доверии. Как работаю пропагандисты Кремля в ООН

Кремль не способен адекватно оценить ситуацию, так как при упоминании об Украине российские лидеры теряют даже намек на реализм

Российский представитель в ООН Василий Небензя пытался добиться выступления главы «ЦИК ЛНР» Елены Кравченко во время заседания Совета Безопасности ООН по обсуждению ситуации с «выборами» на Донбассе. Собственно, ничего нового в таком желании Кремля нет, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Высокопоставленные мошенники Путин и Лавров постоянно призывают Украину к «прямым переговорам» со своими марионетками на оккупированных территориях. А Небензя повел себя как типичная «воровка на доверии» в ООН.

Российского чиновника впустили в приличное место, а он забрался с ногами на стол и стал требовать, чтобы ему разрешили проводить время с девицами с «низкой социальной ответственностью», как определил подобных персонажей сам Владимир Путин.

Но важно не только хамское поведение Небензи. Важно то, что Россия оказалась в Совете Безопасности ООН в абсолютной изоляции. Для того, чтобы выступление Кравченко стало возможным, нужно было добиться девяти голосов членов Совбеза.

Но за проведение отвратительного пропагандистского спектакля выступил только сам Небензя. Семь членов Совета Безопасности проголосовали против, семь предпочли воздержаться. У России не оказалось ни одного союзника в Совбезе. Просто – ни одного.

И это должно было бы убедить российское руководство в провале политики по отношению к Украине, в отсутствии каких-либо возможностей доказать реальность «шахтерского восстания» и заставить мир поверить в самостоятельность действий пресловутых «сепаратистов». Но вряд ли Кремль способен адекватно оценить ситуацию, потому что при упоминании Украины российские лидеры лишаются даже намека на реализм.

А значит, Небензе еще не раз придется залазить с ногами на стол и позориться на всю ООН.

Виталий Портников, «Espreso.TV»