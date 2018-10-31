ФСБ пытается вербовать родственников военнослужащих ВСУ

СБУ разоблачила три случая вербовки ФСБ России жен украинских офицеров. После возвращения на подконтрольную Украине территорию, женщины сотрудничают со следствием.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности разоблачили неоднократные факты вербовки представителями ФСБ России и «МГБ «Л/ДНР» близких родственников украинских военнослужащих. В частности, стали известны подобные случаи с женами троих офицеров Вооруженных сил Украины, сообщается на сайте СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что жены троих офицеров ВСУ были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов. Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил», — говорится в сообщении.

Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Сейчас, после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач.

СБУ напоминает, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Вместе с тем, согласно положениям части второй статьи 111 УК, гражданин освобождается от уголовной ответственности, если он не совершил преступления и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вербовщиками и о полученном задании.

Напомним, по данным СБУ, российские спецслужбы пытаются вербовать 90% украинских заробитчан.

СБУ