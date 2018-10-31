Преступления Сандармоха. Как Россия уничтожал Украину и историческую память украинцев

В эти дни отмечаем 81-ю годовщину расстрела в урочище Сандармох 300 лучших представителей украинской интеллигенции.

Вместе с ними была расстреляна культура европейской Украины, а наше цивилизационное развитие было отброшено на десятилетия назад. О событиях прошлого и их влияние на современность пишет на страницах «Нового Времени» министр иностранных дел Украины Павел Климкин

В прошлом году в своей статье, посвященной 80-й годовщине Сандармоха, я сетовал на то, что это драматическое событие не получило соответствующего резонанса в украинском обществе и мы до сих пор не осознали глубину трагедии и масштабов потери.

Сандармох, безусловно, должен стать скорбным национальными символом, напоминанием и предостережением, объединяющим и мобилизующим на борьбу. Мы обязаны вернуть Сандармох в наши души, точно так, как вернули Голодомор. И это не только моральный долг перед погибшими. Было бы ошибочно полагать, что память о Сандармохе это просто как дань прошлому, которое якобы не связано с нашим временем.

Связано, причем очень сильно. Потому что преступление Сандармоха продолжается и сегодня. Суть его содержится в грубых попытках уничтожить или хотя бы подменить память о Сандармохе. А реализуют его прямые идеологические потомки палачей из НКВД, которые сейчас захватили власть в России.

Нынешний российский режим еще в 2016 году арестовал историка карельского отделения Мемориала Юрия Дмитриева, ученого-энтузиаста, которому удалось найти место расстрела в Сандармохе и сделать все, чтобы правду об этом преступлении узнал весь мир. Однако обвинили его не в этом, а в «изготовлении детской порнографии».

Сфальсифицированное дело развалилось, однако недавно против него появились новые обвинения и вновь в педофилии. Знакомый почерк, не так ли? Цель ФСБ не просто заткнуть рот непокорному историку, но и опорочить его как личность, а вместе с ним и его наработки.

Между тем российские эксперты из пропагандистских спецопераций запустили дезинформацию о том, якобы в Сандормохе «финские оккупанты» расстреливали советских военнопленных. Несмотря на то что никаких документальных подтверждений нет, 26 августа так называемая экспедиция Русского военно-исторического общества при поддержке Министерства обороны РФ начала свои раскопки в урочище.

Специалистов-историков и членов Мемориала военные к работам не допустили. Цель спецоперации вполне понятна – превратить Сандармох в мемориал Красной армии, а память о жертвах сталинского террора стереть окончательно и вытеснить из общественного сознания.

Итак, Сандармох не в прошлом, сегодня он стал частью гибридной войны, которой Москва сопровождает агрессию против Украины.

Без возрождения культа Сталина, без замалчивания правды о преступлениях своих предшественников нынешние российские руководители не смогут гарантировать себе сохранение безраздельной власти и безнаказанного продолжения своей параноидальной политики. Единственное, в чем они могли бы обвинить Сталина, так это в том, что он не успел довести свое черное дело до конца.

Мы все должны четко понимать и уяснить, что целью российской агрессии против Украины в 2014 году был не Крым, не Донецк и Луганск и даже не создание Новороссии. Целью было полное уничтожение государства Украина. Не сомневаюсь, окончательное решение вопроса «украинского национализма» также входило в планы Кремля. Об этом свидетельствует, в частности, типично НКВДистский террор, который оккупанты сегодня применяют в Крыму и на Донбассе.

Иногда некоторые европейские политики спрашивают меня, ради чего мы ведем борьбу, и не лучше было бы прийти к любому компромиссу и «немножко» уступить независимостью. В ответ я, кроме всего прочего, напоминаю и рассказываю им о сталинских репрессиях.

Когда судьбу Украины решают не украинцы, это сразу же провоцирует возникновение проблем. Когда же его судьбу решает Россия – это национальная катастрофа. Поэтому у нас нет ни малейшего права забывать трагедию Сандармоха. Следовательно, у нас нет другого выхода, кроме как победить.

Слава Украине! Героям слава!

Павел Климкин, «Новое Время»