Венок Болтона на месте гибели Немцова и российский цинизм SERB

Венок Джона Болтона на месте убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту уничтожен. Предположительно движением SERB.

Об этом сообщили в Facebook активисты группы «Немцов мост». По их данным, группа людей порвала венок и унесла его с собой. Полиция в инцидент не вмешивалась. Помощник президента США по национальной безопасности почтил память погибшего оппозиционного политика на прошлой неделе во время своего московского визита. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что подобные истории не способствуют укреплению авторитета России в цивилизованном мире.

Существовала некоторая интрига, как российские власти поступят с венком на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Понятно, что его нельзя просто так оставить. Во-первых, он портится, а во-вторых, здесь политическая причина – он легитимирует несанкционированный мемориал.

Причем со стороны мирового лидера – США. То, что московские коммунальные службы периодически зачищают площадку, стало уже своеобразным ритуалом. Одни убирают, другие возвращают все на место. К этому более-менее привыкли. Это даже можно объяснить классическим российско-советским термином «не положено».

Но здесь траурный знак от высокого представителя администрации Соединенных Штатов. А ликвидирует его организация, которую называют «прокремлевской» и которую вполне можно посчитать экстремистской, если, конечно, захотеть.

Происходит это накануне встречи Путина и Трампа в Париже и спустя неделю после отъезда из Москвы помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Понятно, что последнему об этом станет известно, и Трампу, скорее всего, шепнут. Без сомнений, подобная история не добавит позитива в российско-американские отношения.

Да, российская власть могла посчитать поступок Болтона умышленной провокацией и демонстративной поддержкой тех, кого здесь в России официально называют «пятой колонной», то есть своих врагов. Однако из положения можно было бы выйти более тонким способом, например, доставить венок к могиле Немцова на Троекуровском кладбище и там возложить, как бы от Болтона, что он не смог доехать, а мы вот постарались. Но для борьбы с венком выбрали, пожалуй, самое варварское решение.

Причем можно было бы интерпретировать эту акцию еще и так, что, мол, вы американцы нам не указ. Делаем у себя дома, что хотим, и плевать нам на вашу реакцию. Мы крутые. Тезис не совсем актуален, потому что венок изначально возложить разрешили, а подобные мероприятия согласовываются заранее. Теоретически могли настоять, что вроде как не желательно по политическим соображением, но нет.

Теперь о последствиях. Вроде бы наша власть говорит, что хочет наладить отношения с Западом и готова к прагматичному сотрудничеству.

И вот здесь есть проблема: на этом самом Западе существует общественное мнение, которое вот такие вот поступки не одобряет, и политики вынуждены к этому прислушиваться.

А здесь не просто общественность, а советник по национальной безопасности – лицо, приближенное к Трампу, и вот такая вот реакция. Одно дело, когда подобные истории внутри страны – это стало повседневностью, но здесь дело международное. Главное, что успех не очевиден. Так Америку точно не победить. Сейчас для этого интеллект нужен, так что желательно поменять методы.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»