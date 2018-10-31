В Норвегии стартовала активная часть военных учений НАТО «Trident Juncture-2018»

Эти военные учения – крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны. Кроме стран НАТО в учениях принимают участие Швеция, Финляндия и Украина.

В Норвегии стартует активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО «Trident Juncture-2018» («Единый трезубец 2018»), сообщает «Интерфакс-Украина».

Маневры будут проходить в Норвегии и близлежащих районах Северной Атлантики, в районе Датских проливов на Балтике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. В них принимает участие около 50 тыс. военнослужащих, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тыс. единиц боевой техники из всех 29 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии.

Войска Альянса будут отрабатывать защиту страны-члена НАТО от нападения условного противника. Согласно сценарию активной фазы учений, в Норвегию вторгаются вражеские войска, вымышленной страны «Муринус» (в переводе с латыни – паук), и она инициирует ст.5 договора НАТО о коллективной обороне.

Роль нападающей стороны будут играть «северные», а защищающейся стороны – «южные». В этих целях части и подразделения участников разделены на две равнозначные группировки войск. Силы «северных» будут состоять из норвежской бригады «Норд» и по одной бригаде из Канады и Швеции, также экспедиционного батальона морской пехоты США, который осуществит высадку на побережье Норвегии. В состав силы «южных» войдут германская, итальянская и британская бригады.

Военно-морские силы «северных» будут представлены кораблями ВМС Канады, Дании, Норвегии, Польши, Великобритании и США. В частности, в них задействованы авианосная ударная группа ВМС США во главе с томным авианосцем «Гарри Трумэн» и амфибийно-десантная корабельная группа.

«Южные» будут располагать двумя постоянными военно-морскими группа НАТО – SNMG1 и SNMG2, постоянной группой минных тральщиков НАТО SNMCMG1 и голландской корабельной амфибийной группой. В состав ВМС «южных» входят корабли и морская пехота из Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Турции, Финляндии, Франции и Швеции.

Авиация будет работать с четырех аэродромов в Норвегии и с базы Рованиеми в Финляндии и Каллах в Швеции. Он будет оказывать поддержку сухопутным войскам в районе полевых учений, а также военно-морским силам у побережья Норвегии. Морские силы будут действовать в Норвежском море вдоль норвежского побережья, а также в Северном море и в районе Датских проливов.

Учебные действия будет проходить в два этапа. С 31 октября по 3 ноября «северные» при поддержке десанта морских пехотинцев атакуют силы «южных». С 4 по 7 ноября «южные» перехватят инициативу и контратакуют «северных».

Также задействована норвежская национальная гвардия, которая будет изображать роль «народного ополчения».

Напомним, военные учения НАТО «Trident Juncture-2018» стартовали в четверг, 25 октября, в Норвегии. В них также принимает участие Украина.

Отметим, что Североатлантический альянс существенно расширил масштабы учений с начала украинского кризиса в 2014 году. Россия также проводит крупные маневры. Так, в сентябре в РФ прошли крупнейшие со времен СССР учения – «Восток-2018».

«Интерфакс-Украина»