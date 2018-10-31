Великобритания призвала Россию к демилитаризации оккупированного Крыма

На заседание Совбеза ООН представитель Британии призвал Россию не дестабилизировать обстановку в черноморском регионе и прекратить милитаризацию оккупированного Крыма.

Великобритания призывает Российскую Федерацию отказаться от милитаризации незаконно оккупированного Крыма. Во время открытого заседания Совбеза ООН об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, передает «Укринформ».

«Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы до полуострова, поддержав региональную стабильность», – сказала она.

Пирс раскритиковала строительство моста через Керченский пролив, назвав его «откровенным нарушением суверенитета Украины». Представитель Британии при ООН также напомнила о ситуации в Азовском море.

«Систематические преследования и задержания Россией как украинских, так и кораблей третьих стран, что происходит в Азовском море с апреля, является еще одной попыткой дестабилизации Украины и её экономики», – отметила дипломат.

Она также выразила беспокойство из-за российских кибератак, направленных на финансовый, энергетический и правительственный сектор Украины.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не приемлет милитаризацию Азовского моря Россией и считает это опасным явлением для Европы. По ее словам, милитаризация может лишь дестабилизировать хрупкую ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря.

«Укринформ»