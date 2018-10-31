США выделили десятки миллионов долларов на борьбу с российской пропагандой

Распространение российской пропаганды в мире вызывает серьезную обеспокоенность властей США и вынуждает их принимать контрмеры.

Вашингтон направил 40 млн долларов (около 35 млн евро) по линии межведомственного учреждения Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) на «противодействие дезинформации и пропаганде, распространяемым иностранными государствами за рубежом». Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, передает «Deutsche Welle».

«Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с дезинформацией и пропагандой России, Ирана и Китая, нацеленными на зарубежную аудиторию», – подчеркнул Палладино.

По его словам, 20 млн от общей суммы перечисляются в рамках одобренного Конгрессом США Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, еще 20 млн поступили от Пентагона через структуры Госдепа.

Отмечается, что средства, в частности, пойдут на внедрение технологий по раннему распознаванию дезинформации, анализу зарубежной аудитории, наиболее восприимчивой к ее воздействию, а также – на развитие эффективного взаимодействия с влиятельными игроками на рынке региональных социальных медиа, неправительственными организациями и журналистами.

Global Engagement Center был создан для противодействия пропаганде террористической организации «Исламское государство». В феврале 2017 года сферу его деятельности распространили также на информационную войну с Россией. Он является одним из учреждений в структуре Госдепартамента.

Напомним, что Россия использует для продвижения своей пропаганды не только различные информационные ресурсы, но и такие международные институты как Совбез ООН.

«Deutsche Welle»