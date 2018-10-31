Совет НАТО-Россия обсудит планы США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности

После заявления Трампа это стало ключевым вопросом в повестки Совет. Ранее н зседниях совета больше обсуждали вопросы Украины и Афганистана.

На заседании Совета НАТО-Россия обсудят планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет «Deutsche Welle», ссылаясь на информацию полученную агентства «AFP».

Очередное заседание Совета НАТО-Россия состоится 31 октября в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Эта встреча пройдет на уровне послов.

На предыдущих заседаниях речь шла в основном о ситуации в Украине и Афганистане. Ожидается, что на этот раз участники Совета обсудят также планы США выйти из ДРСМД.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир опаснее.

Напомним, что нацлидер России Путин использует свой визит в Париж для очередной встречи с президентом США Донльдом Трампом.

«Deutsche Welle»