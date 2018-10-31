Аэропорт имени Шнура. Что россиянам предложили вместо отмены пенсионной реформы?

В России могут появиться аэропорты имени ученого Михаила Ломоносова и певца Сергея Шнурова.

В частности, так участники проекта «Великие имена России» предлагают назвать воздушные гавани в Архангельске и Санкт-Петербурге. Всего в списке около 400 известных имен, и скоро граждане смогут выбрать из них понравившиеся. Арт-обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Буткевич рассуждает, какие результаты могут быть у такого голосования.

Во вторник в 18:00 по Москве закончился второй этап конкурса «Великие имена России», в рамках которого путем народного голосования предстоит выбрать имена собственные для 47 отечественных аэропортов. Вернее, голосование было не совсем уж «народным» – списки изначально формировали региональные Общественные палаты.

Позже к ним присоединяли имена, названные в ходе интернет-голосования, прошедшего с 11 по 30 октября. По 10 претендентов в каждом регионе. Далее в дело вступит ВЦИОМ, который отберет по три фамилии, своего рода шорт-лист, и объявит списки 7 ноября (очень символично, кстати). А с 8 по 30 ноября пройдет уже «всенародное» голосование все там же – на сайте великиеимена.рф, и к 5 декабря 47 воздушных гаваней от Чукотки до Калининграда получат имена собственные, в дополнение к уже существующим географическим.

Целью проекта «Великие имена России», как указано на сайте, является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. В этой связи стоит вспомнить имеющуюся практику. У нас уже есть семь «именных» воздушных гаваней: Магас, Махачкала, Барнаул, Кемерово, Ульяновск, Ростов-на-Дону и Саратов. Три носят имена членов первого отряда космонавтов: аэропорт «Гагарин» в Саратове, имени Германа Титова в Барнауле и имени Алексея Леонова в Кемерово. Замечу, последний назван в честь ныне живущего человека.

Впрочем, это не уникальная практика: на острове Мадейра аэропорт носит имя действующего футболиста Криштиану Роналду. Более обычной является практика присвоения имени деятеля культуры или науки, либо государственного лица – имени Ференца Листа в Будапеште, Леонардо да Винчи в Риме, Ататюрк в Стамбуле. Обычно все эти люди обладают мировой известностью.

Что получится в результате в России, пока непонятно. Например, в Челябинске подано 95 заявок, среди которых есть даже Путин, но лидирует пока не он. В тройке атомщик Курчатов, конькобежка Скобликова и бывший местный губернатор Сумин. А в Перми вообще голосовать отказываются, хотят оставить родовое название «Большое Савино».

Конечно, сразу вспоминается история из 2008 года, когда публично в течение 7 месяцев практически в прямом эфире государственного телеканала проходила акция «Имя России». Выбирали, как тогда формулировали социологи и историки, «личности-символы».

Результаты оказались немного удручающими.

После первых двух месяцев интернет-голосования лидерами значились Сталин, Высоцкий и Ленин. После внесения многочисленных корректив в условия конкурса в тройке лидеров финишировали Александр Невский, Петр Столыпин и Сталин. Конечно, куда же Россия без него? Как бы сейчас не получилось что-то похожее.

Дмитрий Буткевич, «КоммерсантЪ FM»