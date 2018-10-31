Парижское рандеву. Зачем Путин спешит на встречу с Трампом?

Вероятность более 50% того, что встреча двух президентов состоится. На эту встречу нацелены в Кремле, да и приглашение от Трампа было не спроста…

Все-таки это нужно Путину, а если его пригласил Трамп, значит, по каким-то соображениям – и ему тоже. Путину важно выйти из международной изоляции, пишет на страницах «Нового Времени» российский политолог Дмитрий Орешкин.

Его стратегия была понятна: Путин знал, на что шел. Он понимал, что после некоторого охлаждения или изоляции в связи с историей аннексии Крыма и войны на Донбассе последует некоторая система демонстрации возмущения со стороны Запада.

Однако Путин также понимал, что через какое-то количество лет пыль уляжется, а Крым останется – логика была примерно такая. И вот сейчас близится второй этап. Западу нужен российский рынок и ресурсы, а также необходимо как-то выстраивать взаимодействие с Путиным в политическом смысле.

Интерес Трампа, например, относится к тем же ракетам средней дальности. Трамп даже с лидером КНДР встречается, что вообще-то правильно – действует в интересах Америки. Точно так же и с Путиным. Им есть о чем поговорить.

Общность интересов присутствует. Трампу нужно заручиться поддержкой Путина в стратегическом конфликте с Китаем – там пекут эти ракеты, а США это не нравится. Именно поэтому США и хотели выйти из ограничительного договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности. Американцам надо как-то противостоять китайским действиям, а мешает этому договор с Россией – значит, нужно как-то договариваться и с ней.

Важной темой для Путина является разделение зон интересов – вот эта американская, а та российская. Путин не устает бороться за то, чтобы Америка устала от Украины. Чтобы решила, мол, черт с ней, с этой Восточной Европой – это зона интересов России.

Думаю, Трамп на это не пойдет, но Путин мыслит примерно в таком курсе. Все негативные последствия, связанные с крымской эпопей-2014, уже реализовались в виде санкций, изоляции и падения курса рубля. Ну а теперь Путин надеется, что все потихоньку начнет восстанавливаться. Будут не теплые дружеские отношения, а что-то типа вот такого взаимно-недоверчивого нейтралитета – на большее Путин пока не рассчитывает.

Могут ли промежуточные выборы в США помешать этому процессу? Думаю, они скорее, и это естественно, повлияют на него. Поддержка Трампа будет зависеть от того, как он сам будет себя чувствовать после этих выборов, а также, сколько голосов наберут республиканцы и какова будет их поддержка в той части политического спектра, который избирается в регионах.

До выборов встреча не состоится. Ну а после ситуация будет понятнее, а Путину станет яснее, как себя держать – усиливается Трамп или ослабляется. Российский президент осмотрится и тогда выберет какие-то шаги.

Я не думаю, что на этой встрече президенты подпишут какие-то сделки. Встречи такого уровня, а тем более в ситуации взаимного недоверия, обычно имеют целью скорее личное, статусное ознакомление, или как у нас выражаются – сверку часов, изложение своих интересов. А уже после – если встреча более-менее продуктивна в смысле неформального общения – главы государств дают своим правительствам указание разработать комплекс соответствующих договоров на подписание.

Не исключено, что Путин уже на встречу приедет с каким-нибудь вариантом договора, но вряд ли его подпишут прямо там. Хотя с пропагандисткой точки зрения, это было бы красиво. А может, и подпишут – но что-нибудь демонстративное, а не ключевое.

Дмитрий Орешкин, «Новое Время»