Россия введет персональные «санкции» против полусотни украинцев

Кроме персональных «санкций», в России рассматривают вопрос «санкционных мер» в отношение более трехсот украинских компаний.
Правительство Российской Федерации завершает подготовку санкций против Украины, которые затронут интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц, сообщает «ТАСС».
Список, по информации издания, в ближайшее время передадут на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Список компаний, а также имена попавших под российские санкции украинцев не называются. Отмечается лишь, что это будут лица, «которые придерживаются радикальных взглядов».
«Собеседник агентства не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. По его словам, там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях», – говорится в сообщении.
Напомним, 23 октября Медведев анонсировал санкции, которые «коснутся сотен украинцев», а также заявил, что РФ намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров из Украины.
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Накануне, 22 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о «недружественных действиях» со стороны Украины и подписал указ о санкциях.
Ранее Украина ввела санкции против 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из РФ.
«ТАСС »