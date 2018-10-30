Россия введет персональные «санкции» против полусотни украинцев

Кроме персональных «санкций», в России рассматривают вопрос «санкционных мер» в отношение более трехсот украинских компаний.

Правительство Российской Федерации завершает подготовку санкций против Украины, которые затронут интересы около 360 предприятий и 50 физических лиц, сообщает «ТАСС».

Список, по информации издания, в ближайшее время передадут на подпись премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Список компаний, а также имена попавших под российские санкции украинцев не называются. Отмечается лишь, что это будут лица, «которые придерживаются радикальных взглядов».

«Собеседник агентства не раскрыл персональный состав граждан Украины, попавших в списки. По его словам, там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях», – говорится в сообщении.

Напомним, 23 октября Медведев анонсировал санкции, которые «коснутся сотен украинцев», а также заявил, что РФ намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров из Украины.

Накануне, 22 октября, президент РФ Владимир Путин заявил о «недружественных действиях» со стороны Украины и подписал указ о санкциях.

Ранее Украина ввела санкции против 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из РФ.

«ТАСС »