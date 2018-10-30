Истинная цена России. Что можно увидеть наблюдая за Путиным

Путин танцевал с главой МИД Австрии, а теперь взялся для фото за ручки с Меркель, Эрдоганом и Макроном. Можно ли трактовать такие вещи серьезно?

Иногда пресса видит больше, чем есть на самом деле. А потом из каких-то формальных вещей начинает выстраивать фантасмагорийные прожекты и делать свои выводы, пишет на страницах «Нового Времени» украинский дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Запад уже в целом понял, что такое современный российский режим. Сегодня об этом свидетельствуют конкретные действия со стороны США, Европы и ЕС: цену России уже знают. И вряд ли вещи вроде того фото говорят о каких-то изменениях. Сирия, о которой шла речь на этой встрече, стала для Запада провалом.

Из него надо выходить, а потому сейчас занялись поиском механизмов. И мне кажется, это не даст никаких результатов. Путин уже однажды отметил, что если кто-то что-то будет провоцировать в Сирии, то он выступит на стороне Асада. То есть тем самым он перечеркнул все достигнутые договоренности.

Это фото – никакой не сигнал. Иногда приходится и за ручки подержаться. Сейчас в Европе появилась дипломатия танцев – Путин танцевал с главой МИД Австрии, ну а теперь дипломатия ручканья.

Внешнеполитический курс Германии с уходом Меркель не изменится, так же как и роль этой страны в общеевропейских делах. Меркель – это целая эпоха в немецкой политике. И эпоха довольно положительная. Как бы там ни было, Меркель стала вторым канцлером после Гельмута Коля, который так долго держал штурвал управления государством.

И всему приходит конец, и немецкие политики не то чтобы новой, но другой генерации предлагают лозунги, являющиеся более понятными для избирателей. И это не очень положительный тренд для ХДС/ХСС и социал-демократов.

Хотя я бы не делал слишком серьезных выводов из тех двух поражений на местных выборах. Все же местные выборы – это один уровень ответственности, а общегосударственный – совсем другой. Я бы даже сказал, что это довольно поспешный шаг со стороны Меркель. Но то, что таким образом она реагирует на определенные проблемы и поражения партии, вызывает уважение. Это такой правильный европейский подход – нашим бы политикам поучиться.

Германия вместе с Францией продолжат идти по пути укрепления европейскости, стандартов ЕС и тому подобное. Так же неизменной останется внешняя политика в отношении России и Украины.

В конце концов, мы не Сирия. И очень хорошо, что многие наконец это поняли как в Украине, так и вне ее. Поэтому вариант, что вскоре лидеры государств соберутся на аналогичном форуме и будут решать наши проблемы, я для Украины исключаю.

Владимир Огрызко, «Новое Время»