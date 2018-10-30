Порошенко и Путин посетят Париж 11 ноября

Президент Украины Порошенко и нацлидер России Путин будут присутствовать мероприятия в честь 100-летие завершения Первой Мировой войны.
Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны. Государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сообщил это на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».
«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны», – сказал он.
В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.
Очередной привет Юле от Маши. Как пропагандистка Захарова работает на Тимошенко
Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их «еще предстоит обсудить». Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.
«Украинская правда» обратилась в Администрацию президента за подтверждением планов Порошенко и комментарием.
Кроме того, сообщалось, что Москва допускает встречу Путина с Трампом 11 ноября в Париже. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтверждали эту информацию.
Влияние соцсетей на выборы. Учтены ли ошибки прошлого и настоящего?
МИД России, утверждает, что Россия открыта для диалога и готова рассмотреть время и место возможной встречи двух лидеров, если Вашингтон заинтересован, говорится в сообщении.
Отвечая на вопрос, смогут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко отметил, что «если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».
Однако, подчеркнул он, сейчас проработки данного вопроса не происходит, поскольку с американской стороны такие запросы не поступало.