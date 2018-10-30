Порошенко и Путин посетят Париж 11 ноября

Президент Украины Порошенко и нацлидер России Путин будут присутствовать мероприятия в честь 100-летие завершения Первой Мировой войны.

Президент Петр Порошенко планирует 11 ноября посетить Париж, где будут праздновать 100-летие завершения Первой Мировой войны. Государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан сообщил это на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».

«11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100-летия конца Первой Мировой войны», – сказал он.

В тот же день в Париж планирует полететь и президент России Владимир Путин.

Его помощник пока не уточняет детали, отметив, что их «еще предстоит обсудить». Путин может принять участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях и в рабочем завтраке, который организует президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украинская правда» обратилась в Администрацию президента за подтверждением планов Порошенко и комментарием.

Кроме того, сообщалось, что Москва допускает встречу Путина с Трампом 11 ноября в Париже. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации подтверждали эту информацию.

МИД России, утверждает, что Россия открыта для диалога и готова рассмотреть время и место возможной встречи двух лидеров, если Вашингтон заинтересован, говорится в сообщении.

Отвечая на вопрос, смогут ли президенты встретиться в Париже 11 ноября на мероприятиях по случаю празднования столетия со дня окончания Первой мировой войны, директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко отметил, что «если президенты России и США будут участвовать в одном и том же международном мероприятии, то контакт, конечно, возможен».

Однако, подчеркнул он, сейчас проработки данного вопроса не происходит, поскольку с американской стороны такие запросы не поступало.

«Интерфакс-Украина»