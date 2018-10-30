Россия может использовать разрыв договора по Азовскому морю для территориальных претензий к Украине, – Зеркаль

Она считает, что данное соглашение между Украиной и РФ было заключено неправомерно. В тоже время командующий военно-морских сил Украины опасается обострения ситуации на Черном море.

Украина может получить новый территориальный спор с РФ в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила об этом в эфире телеканала «ICTV».

Она считает, что данное соглашение между Украиной и Россией было заключено неправомерно с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву.

«Но ответ на это должен дать Трибунал и мы ждем ответ уже в следующем году», – заявила она.

«Что касается самой сделки, то она действительно состоит из пяти статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно не была реализована делимитация Азовского моря. Вместе с тем, стороны определили крайние точки, то есть откуда начинается украинская зона и откуда начинается российская зона, и где она завершается. И мы исходим из того, что правовой режим Азовского моря установлен согласно международной морской конвенции», – подчеркнула она.

Кроме того, дипломата спросили, что изменится, если Украина в одностороннем порядке денонсирует это соглашение.

«Сейчас, как и в 2014 году, уже ничего на нашу правовую позицию повлиять не может. С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией по делимитации Азовского моря», – подчеркнула Зеркаль.

В тоже время Россия может прибегнуть к обострению ситуации в Черном море. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. Командующий Военно-морских сил Украины заявил об этом в эфире телеканала ICTV.

В частности, его спросили, может ли ситуация в Черном море стать такой, какой она сейчас является в Азовском море, учитывая то, что РФ в Черном море захватила украинские нефтяные вышки, окруженные теперь российским черноморским флотом.

«Они уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена», – заявил Воронченко.

роме того, он убежден, что до высадки российского десанта с Азовского моря на юг Донецкой, Запорожской и Херсонской областей дело дойти не должно.

«С точки зрения военных, ситуация, которая сейчас происходит в Азовском море, – очень напряженная», – заявил Воронченко.

Также он рассказал, что украинские силы присутствуют в море в связи с усиленной милитаризацией России в регионе Азовского моря.

«Сейчас, как уже было сказано Государственной пограничной службой, там находится около 120 кораблей и катеров, но те, которые могут действовать, ухаживать за суднами… – всего 36 и которые имеют достаточное вооружение – 24», – сказал вице-адмирал.

Он добавил, что украинской стороной во внимание были взяты все возможные варианты дальнейшего развития событий в Приазовье и в Азовском море.

«ICTV»