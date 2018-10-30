Очередной привет Юле от Маши. Как пропагандистка Захарова работает на Тимошенко

Российская пропагандистская машина не на минуту не прекращает своей работы. Украина – одна из центральных тем работы этого мощной информационной системы.

Новые братья России и железобетонная позиция по Донбассу, направление Юлии Владимировны в сторону Будапештского меморандума и немножко истерики из-за учений НАТО, – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В России продолжают настаивать на своей версии минских договоренностей, при этом виновной во всем оказывается Украина и поддерживающие ее западные партнеры. Это касается не только вопросов Донбасса.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»