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Зона "русского мира"

Очередной привет Юле от Маши. Как пропагандистка Захарова работает на Тимошенко

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
30 октября 2018

Российская пропагандистская машина не на минуту не прекращает своей работы. Украина – одна из центральных тем работы этого мощной информационной системы.

Новые братья России и железобетонная позиция по Донбассу, направление Юлии Владимировны в сторону Будапештского меморандума и немножко истерики из-за учений НАТО, – это все в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В России продолжают настаивать на своей версии минских договоренностей, при этом виновной во всем оказывается Украина и поддерживающие ее западные партнеры. Это касается не только вопросов Донбасса.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Азовское море, донбасс, Мария Захарова, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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