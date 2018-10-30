Влияние соцсетей на выборы. Учтены ли ошибки прошлого и настоящего?

Washington Post болезненно ударила по Facebook статьей о том, как компания проигнорировала информационные атаки на Украину и в других странах.

Накануне выборов в Бразилии WhatsАрp заблокировал более 100 тысяч аккаунтов за распространение предвыборного спама и фейков. Facebook тоже подчищали, пишет на своей странице в этой соцсети постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Большинство заблокированных так или иначе находились в фарватере кампании Болсонару.

З інституту я вийшов дипломованим переконаним інституціоналістом. Навіть дисер на цю тему накатав від душі, а не тому що… Опубліковано Dmytro Kuleba Вівторок, 26 червня 2018 р.

Болсонару все равно победил. Либералы опечалены. Рынки ликуют. Потому что Болсонару – экономический либерал и резкий идеологический консерватор.

Washington Post болезненно ударила по Facebook статьей о том, как компания проигнорировала информационные атаки на Украину и в других странах. На эту же тему сняли двухсерийную документалку, чтобы Цукербергу сделать еще больнее.

Facebook клятвенно заверяет, что уже все осознал и подобное больше не повторится.

Тwitter отказывается от «нравится». Их, кстати, призывают отказаться и от «ретвит».

Инвесторы соцсетей уже думают над тем, как убрать привязку показателя прироста пользователей к оценке бизнес-эффективности. Это означает, что погоня за новыми пользователями перестанет быть навязчивой идеей. А следовательно, можно поразмышлять о качестве, а не количестве.

Все это хорошо. Но слишком медленно. Ведь с такими темпами пробуждения платформ можно успеть манипулировать множеством выборов, совершить несколько преступлений против человечности, окончательно довести до ручки либерализм и, в конце концов, заполучить мир в стиле киберпанк-нуар.

А ведь так хорошо все начиналось – больше общения, больше сообществ, больше свободы, розовые шарики по случаю годовщины в Facebook и т.д и т.п.

Обещание знаний и свободы может быть ловушкой. Даже если говорить об этом немодно.

Дмитрий Кулеба, Facebook