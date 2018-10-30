Вражеское удобрение. Российская угроза украинским сельхозпроизводителям

Два миллиарда долларов. Именно на такую сумму в прошлом году завезли в Украину российских минеральных удобрений.

И это только официальные данные, без учета «черного рынка» Итог: 70% национального рынка контролируют производители из России. Контрафактная продукция низкого качества несет убытки фермерам и угрозу агропромышленному комплексу страны, пишет на страницах «Деловой Столицы» Алексей Сергиенко .

Россия держит 70% рынка минеральных удобрений

Пятый год подряд Россия остается безоговорочным лидером-импортером минеральных удобрений. В 2017 году оттуда в Украину пришло 915 тысяч тонн азотных удобрений и 1,7 миллиона тонн фосфорных. Остальные страны-импортеры отстают в разы. В деньгах – это 2 миллиарда долларов, что в 2,5 раза больше, чем в 2016 г.

«Мы фиксируем беспрецедентно высокие темпы импорта химической продукции, включая минеральные удобрения, за последние 2-3 года. Показатель 2017 года – импорт составил примерно 10 миллиардов долларов, что в сравнении с 2016-м годом – где-то плюс 17-18%, – отмечает президент УСПП Анатолий Кинах.

Основная причина засилия российской продукции в том, что украинский производитель минеральных удобрений проигрывает в себестоимости. По данным Украинского союза промышленников и предпринимателей, если у нас произвести тонну карбамида стоит 260 долларов, то в России 90-105 долларов. Рост тарифов на железнодорожные перевозки на 100% и электроэнергии более чем на 90%, а также цена природного газа в 414 долларов за 1000 кубометров сделали украинских химиков неконкурентноспособными даже на родном рынке, что уж говорить о международном.

«Если в 2015-м году было импортировано удобрений на 667 миллионов долларов, в 2016-м году эта цифра выросла до 783 миллиона долларов, а в 2017-м, когда мы начали активно бороться: запреты, пошлины, эта цифра выросла до 1,997 миллиарда долларов. И хочу подчеркнуть, что 70% импортированных удобрений – российские», – заявил Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

В этом году Кабмин продолжил защищать украинский рынок от российских компаний. 26 марта 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры происхождением из России. Антидемпинговая пошлина отныне составляет 42,96%. Напомним, что с мая 2017 Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% на другие удобрения азотной группы: карбамид и карбамидно-аммиачную смесь.

«Благодаря антидемпинговым мерам удалось добиться снижения доли российских минудобрений с 70 до 56%», – говорил весной первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

Казалось бы, рынок на замке. Увы, к нам хлынула контрафактная продукция из России по разным маршрутам и под разным видом. Мы решили разобраться как работает черный рынок минеральных удобрений made in Russia.

Все дороги и моря ведут в Украину

Опросив участников рынка, фермеров, экспертов, мы выделили три схемы незаконного попадания российских удобрений в Украину.

Первый: поддельные документы на ввозимую продукцию. На условиях анонимности один из бывших таможенников рассказал одну из историй, как российские удобрения поступают в нашу страну: Приходит к нам железнодорожный состав из России с удобрениями, на которые наложено эмбарго. Естественно, его не пропускают. Состав отгоняют в отстойник на территорию РФ, причем украинские таможенники его прекрасно видят. Он стоит там три-четыре дня, а потом спокойно подходит опять, с тем же содержимым, но уже с абсолютно другими документами.

Кроме железной дороги, продукция заезжает через морские порты. Всего лишь два из них сертифицированы для приемки удобрений – Инотерра и ТИС.

Второй путь: продажа российских минеральных удобрений под видом украинских. В этой схеме также используется железная дорога. Товар российского производства завозится в Украину и уже здесь дельцы фасуют его в украинскую упаковку. Увы, фермеры попадаются на такой маркетинговый ход, стараясь поддерживать украинского товаропроизводителя, а на деле выручают гривнами северного соседа.

Третий путь: завоз российских удобрений под торговыми марками Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Из России в эти страны идут поставки минеральных удобрений промышленными партиями. На местах они фасуются в упаковку местных фирм и уже под видом якобы белорусских, казахстанских и узбекских товаров попадают в Украину.

«Невозможно сосчитать, сколько [контрабанды] идет, каким образом, через Беларусь, через наши области, через другие границы проникает в Украине. Но эта проблема есть. Есть вопросы и в том, что качество российских минеральных удобрений в связи с тем, что они попадает различными путями, довольно низкая. И это серьезно вносит дисбаланс на рынке минеральных удобрений», – говорит Иван Томич, Президент Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Только по официальным данным, в январе-феврале 2018 года завезли азотных удобрений из Узбекистана – 93 тыс. тонн, Беларуси – 46 тыс. тонн, Казахстана – 26 тыс. тонн.

«Относительно контрабанды я практически уверен, что это есть. То, что сейчас происходит в той же зоны АТО, как оттуда перемещаются грузы – это абсолютно возможно», – подтверждает Виктор Берестенко, заместитель генерального директора Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Покупаешь российское – уничтожаешь украинское

У засилья российской контрабанды есть два негативных последствия для Украины: уничтожение собственной химической промышленности и агропромышленного комплекса из-за некачественных удобрений – в один голос говорят эксперты.

По данным УСПП, темп падения объемов производства минеральных удобрений в 2016-м году в сравнении с 2012-м составил от 40% до 70% в зависимости от номенклатуры.

«Есть тенденция по уничтожению внутреннего производства минеральных удобрений в Украине. [Контрабанда]наносит удар – а это рабочие места, экономика, – и как никак украинцы работают на этих предприятиях и платят налоги. Это удар по нашей химической промышленности», – уверен Иван Томич, Президент Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

«Существенно упал и вклад химического комплекса в ВВП Украины. Если в 2012-м году он составлял 6,2%, то в прошлом году едва дотянул до 4,7%. Двадцатка экономически развитых государств в мире обладает одним характерным элементом: доля химической отрасли в ВВП составляет 12%-18%. Это говорит об уровне развития страны», – сетует на ситуацию Алексей Голубов.

«В этой отрасли нас осталось двое: Сумыхимпром и Днепровский завод минеральных удобрений. И они, и мы находимся в процедуре банкротства. Почему? Все очень просто: те цифры, о которых говорили, свидетельствуют о том, что отрасль лихорадит. Как можно организовывать работу промышленных предприятий на три-четыре месяца в году, а в остальное время они просто стоят?», – Сергей Лисковский, президент корпорации Украгрохимхолдинг.

«Но кроме нелегального импорта минеральных удобрений Россия забирает из страны и кадровый ресурс: В Саратовской области строят дома для наших работников, раскрашивают под цвет украинского флага. Там живут украинцы», – рассказывает одну из многочисленных историй оттока квалифицированных работников Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

Отравленный урожай

В нынешний аграрный сезон в СМИ появились новости, что урожай украинских фермеров пострадал из-за использования дешевых минеральных удобрений, произведенных в России и завезенных контрабандой.

«Есть сотни и тысячи случаев отравления химикатами, в частности – гербицидами. Отравляются массово не только насекомые и пчелы, но и дети сельские тоже отравляются, страдают. И даже есть летальные случаи», – утверждает Иван Томич. Вдобавок дешевый контрафакт истощает украинские черноземы и на годы снижает потенциально высокие урожаи.

Вопиющий случай произошел в городке Лохвицы Полтавской области. Осенью было несколько случае падежа коров, которые поели обработанную удобрениями кукурузу. На следующий день несколько коров умерло. Жители уверены, что всему виной обработанная дешевыми контрафактными удобрениями кукуруза. Но фермеры всячески мешают огласке этой информации, которая может привести к забою скота и отказу от покупки молока в этом регионе.

В результате черного рынка российских минеральных удобрений Украина теряет собственную химическую промышленность, а сельское хозяйство – урожай и экспортный потенциал. Два миллиарда долларов, на которые закупаются удобрения в России, – чрезмерно щедрая плата в условиях гибридной войны.

Алексей Сергиенко, «Деловая Столица»