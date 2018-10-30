Взаимные извинения и примирение. Что происходит в Ингушетии?

Глава Чечни Кадыров в конце прошлой недели приезжал в город Карабулак в Ингушетии к дому активиста митингов против обмена землями между республиками, бывшего министра внутренних дел региона Погорова. Кадыров добивался извинений.

Сотни следили за тем, что там происходит, по трансляции в интернете. Накануне Рамзан Кадыров вызвал в шариатский суд старейшину ингушского рода Барахоевых, который активно протестовал против передачи спорной земли. Тот отказался ехать в Грозный, комментирует ситуацию для «Настоящее Время» в чеченско-ингушских отношениях Бекхан Хашагульгов.

Той же ночью появилась информация, что Ахмеду Барахоеву угрожают расправой, в его окружении происходящее назвали «объявлением войны». А днем караван машин из Чечни отправился к одному из родственников Барахоевых, бывшему министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову.

Через несколько десятков минут у дома Погорова начался стихийный митинг.

Хозяева приняли в доме Рамзана Кадырова, главу парламента Чечни Магомеда Даудова, депутата Госдумы Адама Делимханова, командира чеченского СОБРа Абузайда Висмурадова и муфтия Чечни Салаха Межиева.

Вместе они помолились, вместе пообедали, выпили чай – и помирились. Когда главе Чечни Рамзану Кадырову и его свите – ближайшим соратникам и муфтию Чечни – пришло время уезжать, то людям сразу даже не удалось освободить улицу, чтобы Кадыров проехал на своей машине.

Во время этих событий жизнь в Ингушетии была практически парализована, потому что тысячи человек бросили все и приехали к дому экс-министра внутренних дел Ингушетии Ахмеда Погорова и ждали окончания переговоров.

О том, что происходило в Ингушетии в пятницу, 26 октября, «Настоящему Времени» рассказал непосредственный свидетель событий Бекхан Хашагульгов.

– Вы были там и видели, как это происходило. Скажите нам и нашим зрителям, можно говорить о примирении? Как все это выглядело?

– Можно говорить конкретно как раз-таки о примирении. Сегодня, как стало общеизвестно, по мессенджерам быстро распространили информацию о том, что в Ингушетию в город Карабулак заехала колонна автомобилей из приблизительно 30-35 машин из чеченского региона. Туда очень много стянулось людей, прям пройти, протолкнуться было в принципе невозможно.

В течение часа – полутора часов люди ждали результата переговоров. Разговор, который проходил, как стало известно, за чашкой чая, в неформальной обстановке. Спустя час Ахмед Погоров вышел к собравшимся, обратился, поблагодарил их за то, что они поддерживают его семью в том, что происходит. Он перед всеми объявил, что примирение прошло в формате вайнахских обычаев и традиций.

Потом спустя где-то полтора часа к Погорову приехал Ахмед Барахоев, представитель старейшин, который входит еще и в оргкомитет митинга и вообще всех этих процессов, которые у нас происходят в Ингушетии. И потом далее уже пришлось приблизительно часа ждать, пока кто-то вышел, объявил результаты.

О том, что происходило в Ингушетии в пятницу, 26 октября, Настоящему Времени рассказал свидетель событий Бекхан Хашагульгов.

– Закончилось примирение по вайнахским обычаям. Думаю, что в этой ситуации это лучшее, что могло произойти, я правильно понимаю?

– Да, вы правильно понимаете. И после того, как Рамзан Ахматович Кадыров уехал, Ахмед Барахоев тоже выступил перед собравшимися, заявил, что процесс, который касается земель, все еще будет продолжаться, а то, что сегодня произошло, это было связано именно с примирением.

– То есть это было связано именно с теми словами, которые друг другу могли показаться обидными, все говорили об этом. По поводу земли я хочу одну вещь уточнить. Четыре дня остается до Всемирного конгресса ингушей, это будет большое собрание ингушей в республике. Скажите, вопрос земли будет продолжать обсуждаться? В каком формате, как вы думаете?

– В обязательном порядке уже сугубо внутри региона. Как я понимаю, уже без каких-либо обвинений. В данном случае и Рамзан Ахматович Кадыров, и ингушская сторона перед собой определили, что больше таких высказываний не будет.

– Я правильно понимаю, что по тому, как вы сейчас говорите, по тому, что происходит, каждое слово, неаккуратно сказанное, вы подбираете, чтобы оно не было неаккуратно сказанным, потому что это может привести к новому обострению. Или нет?

– Эта видеозапись, которая сейчас у нас идет, представитель тейпа Погоровых, по-моему, точнее, это Ахмед, они неоднократно просили: когда распространяют обращения, видео, ранее как раз-таки тейп Погоровых и выпустил обращение, чтобы они не приписывали каких-то жестких формулировок, мол, «тейп Погоровых заявил кадыровцам или Кадырову» – в таком формате ничего не распускали.

– Это важно, потому что мы видим в последние дни, какой накал эмоций и к чему это может привести. Конечно, будем следить за Всемирным конгрессом ингушей, который скоро откроется. О вопросе земли: вы говорите, что это теперь перейдет на региональный уровень, то есть к Кадырову больше вопросов нет, все вопросы ингуши будут решать с Евкуровым, я правильно понимаю?

– Да, внутри республики с руководством республики будут обсуждаться вопросы в дальнейшем. Всемирный конгресс народа Ингушетии состоится, и уже там будут продолжаться вопросы касательно незаконной передачи земли.

В тоже время, по сообщению источника Telegram-канала «Ингушетия_2018» из кабинета Юнусбека Евкурова поручил Секретарю Совета Безопасности Дзейтову срочно собрать и по возможности нарисовать компрометирующий материал на всех активистов народного протестного движения выступающих против отторжения части Ингушской территории, для отправки в управление внутренней политики Администрации Президента РФ.

Данный материал в сокращенном виде был отправлен в Москву еще раньше, но в данный момент готовится расширенный материал, по многим активистам из-за отсутствия материала просто сочиняются несуществующие эпизоды из их жизни, добавил источник.

«Вор и коррупционер Евкуров таким образом пытается перед федеральным центром очернить людей. Однако он забыл, что в соответствующих органах лежат готовые тома уголовных дел на братьев Евкурова и его окружение погрязших в коррупции, бандитизме, лжи и предательстве национальных интересов Ингушского народа. Хотим, предупредить сотрудников СовБеза замешанных в данных махинациях, что вам рано или поздно придется отвечать за свою клевету перед законами Российской Федерации, адатами народа и шариатом», – подчеркивает редакция Telegram-канала «Ингушетия_2018».

Вместе с тем Конституционный суд Ингушетии на заседании во вторник отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе Чечней и отводе председателя суда, сообщил агентству «Интерфакс» представитель судебного органа республики.

«Заседание только что закончилось. Вердикт не оглашен. День оглашения вердикта будет определен судом дополнительно. Участники заседания уходили один раз в совещательную комнату. Было принято решение ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя КС Аюпа Гагиева отклонить», – сказал собеседник агентства.

Позже, 30 октября было оглашено постановление Конституционного Суда Республики Ингушетия по запросу депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия, которым Закон РИ от 4 октября 2018 года N42-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» признан не соответствующим Конституции Республики Ингушетия.

Конституционный суд таким образом признал незаконным соглашение по границе с Чечней!

Вчера, в понедельник состоялось торжественное открытие Всемирный Конгресс Ингушского Народа в городе Назрань, в нем принимаю участие представители ингушских диаспор из стран Европы, СНГ и 14 регионов России. Сегодня Конгресс продолжает свою работу.

Впервые в истории ингушского народа он проводится и это событие очень важное. В Конгрессе принимают участие сотни ингушей из разных стран мира.

Все проходит по плану, конечно было несколько провокаций от властей, но их смогли удачно обойти, также пришлось выпроводить несколько подконтрольных Евкурову журналистов, за их провокации.

«Сегодня ингушский народ начинает новую историю, закрыв двери Чечено-Ингушетии навсегда!», – подчеркивает Telegram-канала «Ингушетия_2018».

Это была ответная реакция ингушского народа на 26 летнии провокации руководителей соседней республики, которые под видом братства претендовали и претендуют на исконно ингушские земли.

Бекхан Хашагульгов, «Настоящее Время»