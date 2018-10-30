Последнее слово Януковича суд заслушает 19 ноября

Сегодня суд по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Янукович завершил судебные дебаты. В общей сложности адвокаты защиты выступали с речами длительностью более трех суток.

Оболонский районный суд Киева намерен заслушать последнее слово бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, и выйти в совещательную комнату для вынесения приговора 19 ноября. Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передает «Левый Берег».

Судья отметил, что украинское законодательство позволяет суду не заслушивать последнее слово подсудимого, которого судят заочно. В то же время, в данной ситуации суд решил руководствоваться нормами Конвенции о правах человека и разрешил Януковичу выступить по видеоконференцсвязи с последним словом.

«Суд… обеспечит право В.Ф. Януковича на обращение к суду с последним словом», – огласил Девятко решение суда.

Заседание назначено на 10:00 19 ноября. Переносить или отменять его суд не намерен.

В этот же день суд удалится для вынесения приговора в совещательную комнату.

Сегодня суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Прокуратура просит приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы.

Оболонский районный суд Киева ранее продолжил заслушивать выступление в судебных прениях адвоката обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Байдыка, сообщает «УНН».

«Судебное заседание объявлено продолженным. Пожалуйста, защитник Байдык, вам слово», – сказал председательствующий коллегии судей Владислав Девятко.

В начале заседания Байдык обратился к суду с просьбой не прерывать его выступление.

«Моя речь подготовлена так, что она может повторяться с выступлениями других защитников… Кроме того, Уголовно-процессуальным кодексом не запрещено ссылаться на те доказательства, которые уже объявлялись другими защитниками. Поэтому я говорю что буду повторяться, Ваша честь, на тех доказательствах, которые есть в материалах дела», – сказал адвокат.

В свою очередь суд еще раз предупредил защитника о недопустимости повторов в речи.

«Суд предлагает защитнику Байдыку не повторяться, не допускать чрезмерного цитирования. Если вы не прислушиваетесь к этому, суд будет вынужден в пределах своих полномочий остановить вас», – отметил Девятко.

Около полудня судья Владислав Девятко прервал речь Александра Байдыка и объявил дебаты завершенными. Байдык в ходе речи начал зачитывать протоколы допроса свидетелей по второму разу, и обращался к суду с одними и теми же ходатайствами.

Байдык подчеркнул, что законодательство не запрещает ему по несколько раз зачитывать одни те же показания. Суд не согласился с его позицией, отметил, что другие 4 адвоката Януковича не прибыли в суд, и объявил о завершении дебатов, начавшихся 16 августа.

Начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступает в судебных прениях. Длительность его речи уже насчитывает уже более 40 часов.

Адвокат Александр Горошинский 26 октября завершил свое выступление в судебных прениях в Оболонском районном суде города Киева. Выступление Горошинского заняло в общем около 50 часов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны.

«Левый Берег»