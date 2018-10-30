Сегодня ООН проведет заседание по ситуации на Донбассе

Речь пойдет о грубых нарушениях со стороны России минских договоренностей по мирному урегулированию на Донбассе. Одним из ключевых вопросов станут объявленные Россией так называемые «выборы»в ОРДЛО.

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание по инициативе Украины и при поддержке партнеров в Совбезе, чтобы обсудить ситуацию на оккупированных территориях Донбасса. Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко прокомментировал «Укринформу» подготовку заседания и планируемую повестку для обсуждения.

«Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мероприятие состоится по инициативе Украины вместе с группой друзей в Совете Безопасности», – сообщил он.

Отмечается, что в последний раз Совбез обсуждал проблему агрессии РФ против Украины 29 мая.

«Как мы видим, с тех пор ситуация только обостряется. Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожению критически важной инфраструктуры», – подчеркнул дипломат.

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН отметил, что заседание состоится накануне анонсированных в Москве и оккупационными властями «выборов» на Донбассе.

«Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что в случае их проведения, РФ грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые «выборы» являются ничтожными», – подчеркнул Николенко.

В связи с этим украинская сторона заявляет, что такая ситуация «требует срочной реакции» Совбеза ООН.

«Также планируем проинформировать международное сообщество о нарушении прав человека во временно оккупированном Крыму и о российских провокациях в Азовском море», – добавил дипломат.

Обсуждение должно начаться в 15:00 (в 21:00 по Киеву).

Украина была представлена ​​в Совбезе ООН как непостоянный член в 2016-2017 годах. Сейчас в Совбезе действует «группа друзей» Украины, которая включает, в том числе, США, Великобританию, Францию, Швецию и Польшу.

«Укринформ»