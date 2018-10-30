Ведомство Лаврова обвинило США в стремление испортить отношения России и Армении

По мнению российского внешнеполитического ведомств США призвало Армению «разорвать традиционные международные связи», прежде всего с Россией.

США пытаются испортить отношения между Москвой и Арменией. Министерство иностранных дел России сделало соответствующее заявление, комментируя одно из выступлений советника президента США Джона Болтона.

Москва утверждает, что во время визита в Ереван советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон выступил с завуалированным призывом к Армении.

Болтон якобы «открыто потребовал, чтобы Армения отказалась от исторических шаблонов в своих международных отношениях и не слишком пытался скрыть тот факт, что речь идет о традиционной дружбе Армении с Россией».

Армения на протяжении десятилетий имеет тесные связи с Россией, но вопрос пересмотра двусторонних отношений вновь стал актуальными после того, как бескровная революция во главе с Николом Пашиняном отстранила от власти премьер-министра Сержа Саргсяна, которого считают близким к Москве.

Болтон во время визита в Ереван 25 октября заявил, что обсудил вопрос о возможной продаже военной техники США в Армению.

В интервью «Радио Свобода» Болтон позже заявил, что «отличные» перспективы Армении стать «стабильной демократией» являются «действительно фундаментальными и не зависят или не подвергаются чрезмерному иностранному влиянию».

МИД России