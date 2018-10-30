В Мурманске затонул единственный плавучий док для ремонт «Адмирала Кузнецова»

Сам российский авианесущий крейсер получил серьезные повреждения в результате падения на него башенного крана.

Российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» получил повреждения в результате инцидента с плавучим доком, сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«По предварительным данным, на палубу корабля упал кран. В течение дня специалисты оценят, какой нанесен ущерб», – сказал собеседник агентства.

Плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» в Мурманске в ночь на вторник. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

По предварительной информации, причиной, по которой произошел инцидент с плавдоком, стали перебои в электроснабжении.

«При проведении 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду ТАВКР «Адмирал Кузнецов» произошла аварийная ситуация. Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло нештатно, в нерасчетном режиме», – сообщил руководитель пресс-службы АО «Центр судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

По официальной информации при инциденте пострадали четверо работников судоремонтного завода.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года. Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения – крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

В 2016 году «Адмирал Кузнецов» участвовал в военной операции в Сирии, с него были совершены более 400 боевых вылетов российских истребителей. Два истребителя потерпели крушения: Су-33 во время захода на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов» выкатился за пределы палубы и упал в море, во втором случае при заходе на посадку разбился МиГ-29.

«Интерфакс»