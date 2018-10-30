«Не расстанусь с комсомолом». Ставка на прошлое – губительный для России путь

В России отметили столетие ВЛКСМ: в регионах прошли мероприятия по вскрытию капсул-посланий потомкам, которые 50 лет назад заложили комсомольцы прошлого.

Кроме того, некоторые местные администрации решили увековечить памятную дату и, в частности, назвали аллеи в парках в честь 100-летия комсомола. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что ставка на прошлое себя не оправдывает.

100-летие Ленинского коммунистического союза молодежи вызвало какой-то небывалый ажиотаж в соцсетях. Почему, не совсем понятно, ведь никогда комсомол не был идеальной организацией, особенно в позднем СССР.

Да, это был почти идеальный способ сделать успешную карьеру. Для этого, в частности, нужно было пересидеть весь идиотизм местных ячеек и выйти на райкомовский или уровень освобожденного комсомольского секретаря. А там все дороги открыты и в партийные, и советские органы, а потом и в бизнес. Так или иначе, у многих нынешних высоких руководителей за плечами – комсомольское прошлое.

В конце 1980-х у меня был знакомый, который считал себя настоящим комсомольцем, пытался изменить существующий порядок вещей и исправить положение, в частности, избавить организацию от безыдейных формалистов и бездушных карьеристов. Сначала на него смотрели как на больного, а затем задвинули подальше, отправив работать «на земле».

Ведь в руководящих органах идейным не место. Таким образом, медленно, но верно, капитализм пробрался в комсомольские, а затем и партийные структуры.

Секретари стали бизнесменами, и им уже было тесно в идеологических рамках, захотелось развернуться. Ну и развернулись. СССР прекратил свое существование. Но прошлого, как известно, не вернуть.

Возвращаемся в наши дни и празднуем 100-летие комсомола в условиях российского капитализма. Сегодняшние капиталисты вовсю вспоминают свою комсомольскую юность.

Одно время комсомол называли «идеальной школой менеджмента». Позже лозунг убрали: действительно, он звучал немного цинично. Да и насчет качества этого менеджмента вопрос также дискуссионный.

Однако попыток создать провластную молодежную организацию государство не оставляет. Сколько уже таких было и есть, и каждый раз – провал. Не получается новый комсомол, вместо этого – каждый раз пустая трата бюджетных денег.

Почему не получается? Во-первых, где взять идеологию, чтобы новые комсомольцы не стремились быстрее стать чиновниками? Какую страну мы сейчас строим и куда идем, никто не знает. Во-вторых, по-настоящему идейные люди всегда опасны. В системе немало недостатков, которые можно попробовать исправить.

Патриотизм – это хорошо, но он должен быть управляемым, а безыдейная политическая организация очень быстро деградирует.

Это проверено временем. И в-третьих, менеджеры с комсомольским прошлым далеко не всегда готовы предложить что-то новое и креативное. 100 лет как-никак прошло. Нет больше вихрей яростных атак, нужны новые решения.

Сейчас наша главная задача – наконец расстаться с комсомолом и заняться прекрасной Россией будущего. Только вот почему-то она не строится.

Не потому ли что прошлое мешает? Или для некоторых категорий граждан там, в прошлом, было лучше? Тогда это очень тревожная тенденция. Что же мы тогда построили?

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»