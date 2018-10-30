Как ВСУ избавляется от советского «Калаша»

Снабжение силовых ведомств современным стрелковым оружием и боеприпасами к ним на сегодня остается одной из самых «больных» и в тоже время самой закрытой темой для обсуждений в военной среде.
В первую очередь по результатам войны на Донбассе стало ясно, что с одной стороны автомат Калашникова по-прежнему является надежным и дешевым оружием для мобилизованных и батальонов территориальной обороны, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.
С другой стороны – спецподразделения и штурмовые части (как десантные, так и горные, так и корпуса морской пехоты) нуждаются в оружии совершенно другого качества – более точном, более современном.
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На данном этапе этот вопрос пытаются решать двумя способами – разворачиванием серийного производства отечественных автоматов «Малюк», которые из варианта модернизации автомата Калашникова по схеме буллпап сегодня вырос в практически полноценный продукт «Made in Ukraine». По заверению производителей освоено даже собственное производство наиболее высокотехнологической части автомата – ствола, а количество деталей отечественного производства достигает 70%.
С другой стороны продолжается эпопея с попытками начать производство (или вернее – сборку) автоматических карабинов M4 – WAC-47 под «советский» патрон 7,62х39 мм. Так, не так давно в рамках реализации этой программы фирма «Спецтехноэкспорт» закупила у американской Worldwide Aeros Corp. 10 подобных карабинов с глушителями, коллиматорными прицелами. А также три подствольных гранатомета LMT M203/L2D. То есть какие-то работы все-таки идут и все может быть, что вскоре мы увидим и результаты.
Просматривается и другая тенденция – наши силовики в деле снабжения снайперскими винтовками решили полностью сделать ставку на снабжение западными образцами. В принципе это вполне логичное решение на фоне того, что отечественные производители на сегодня, увы, не могут предложить образец, хотя бы запущенный в мелкосерийное производство. И это очень хорошо показала последняя прошедшая выставка «Зброя і безпека-2018».
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Закупки снайперских винтовок разного калибра идут практически непрерывно. Из ставшей не так давно известной информации отметим, например, закупку 20 снайперских винтовок MRAD калибра .338 LM в феврале 2018 г. А в сентябре экспортную лицензию от Госдепартамента США получила фирма «Тактические системы» на поставку снайперской винтовки затворного действия SRS-A1 от компании Desert Tech. Интересно, что данный образец выпускается под самые разные калибры (.338 Lapua Magnum, .300 Winchester Magnum, .308 Winchester и другие) и под какой именно куплены винтовки для ВСУ совершенно неясно.
По информации Desert Tech два образца винтовок фирмы – SRS-A1 и HTI с 2016 г. используются в вооруженных силах Украины, спецподразделениях и Управлении государственной охраны. Интересно, что HTI в США позиционируется как компактная и легкая альтернатива крупнокалиберной винтовке Barrett M107 (которая, кстати, тоже состоит на вооружении в Украине). Специалисты отмечают, что она существенно короче (1162 мм против 1448 мм) и легче (9 кг против 14 кг).
В связи с такими довольно масштабными закупками неизменно встает вопрос о боеприпасах. Ведь кроме целевых волонтерских закупок патронов западного калибра через оружейные сети, существует и государственная программа.
Сколько и каких патронов покупает государство по понятным причинам доподлинно неизвестно – в открытые источники попадает только отрывочная информация. Но даже она свидетельствует, что закупки идут – и покупаем довольно много.
Так, в феврале 2018 г. компания «Спецтехноэкспорт» купила на $600 тыс. патронов самых разных калибров – тут и 500 тыс. пистолетных 9х19 мм FMJ, почти 50 тыс. 7,62х54 мм (в том числе бронебойные), 13 тыс. 7,62х51 мм (опять кроме обычных были куплены также бронебойные и бронебойно-зажигательные). Ну и по «мелочи» – 1500 патронов 12,7×99, почти 6 тысяч 8,58×70 мм SAAP-I .338 LAPUA MAGNUM (опять таки отметим наличие бронебойных).
И это только одна партия и только у одного продавца – американской фирмы Insight International Technologies. До этого была еще как минимум одна закупка – и там тоже фигурировали патроны этой же номенклатуры (всего более 12 тысяч штук). Понятно, что «удовольствие» получается недешевое, но обеспечение безопасности государства и война вообще никогда не была дешевой.
В последнее время появилась и некоторая обнадеживающая информация о разворачивании производства собственных боеприпасов. И, как видится, победила условно говоря «советская» точка зрения. Вопрос в том, что довольно продолжительное время в недрах военного ведомства была дискуссия – какой именно патронный завод нужен Украине – для выпуска «советских» патронов 7,62 х 39 или стандарта НАТО – 5,56 х 45.
После сообщений о закупке в мае 2018 г. «Спецтехноэкспортом» в США машины для сборки патронов модель Mark l 7,62х39 110В вопросов практически не осталось. В принципе учитывая просто огромное количество автоматов Калашникова этого калибра на складах решение по крайней мере на этом этапе вполне логичное. До стандартов НАТО, видимо, еще надо дорасти.
И заканчивая рассказ о снайперских винтовках и закупках на Западе, стоит упомянуть и еще один интересный момент, который напрямую касается ситуации на фронте. Итак, в августе все та же компания «Спецтехноэкспорт» импортировала 7 переносных антиснайперских систем LAS 1000 производства канадской компании Alpha Optics Systems Inc.
На фоне сообщений о поставках аналогичных американских систем, основанных на акустических принципах, «канадец» выгодно отличается тем, что основан на оптических принципах и поэтому может определить местоположение снайпера, до того, как он успеет выстрелить, а не позже. Кроме того, LAS 1000 – переносной, а американский образец монтируется на внедорожнике «Хамви».
Интересно, что производитель позиционирует прибор и в качестве системы для защиты периметра, которая позволяет выявлять снайперов и другое оптическое оборудование в автоматическом режиме. На фоне проблем с охраной складов с боеприпасами это чуть ли не идеальное решение.
Говоря о стрелковом оружии Украины, за последнее время стоит отметить, что, по всей видимости, найдена «золотая середина», которая позволяет как активно использовать наследие Советского Союза, так и достижения западной оружейной мысли.
Михаил Жирохов, «Деловая Столица»