Неизвестные поставили клетки с овцами возле редакции «Новой Газеты» в Москве

Журналисты, с учетом ранее поступавших в редакцию угроз, обратились в полицию. Позже овцы были определены в приют для животных.

К зданию редакции «Новой Газеты» в Москве неизвестные привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки «Пресса», сообщает само издания.

Журналисты обратились в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам.

В полиции соообщили, что по факту случившегося проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

В коммунальных службах города не смогли оперативно объяснить, кто занимается вопросом пристройства брошенных животных. В московском МЧС добавили, что судьбу животных могут решить в городском департаменте природопользования.

17 октября неизвестные подбросили в редакцию «Новой Газеты» похоронный венок с угрозами в адрес Дениса Короткова, которого обвиняют в публикации личных данных российских военнослужащих, в частности – летчиков в Сирии.

На следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз.

«Новая Газета» расценивает оба «подарка» как угрозы в адрес журналиста Дениса Короткова, которого обвиняют в публикации личных данных российских военнослужащих, в частности – летчиков в Сирии, утверждая, что это поставило под угрозу их семьи.

«Утверждения о том, «Новая Газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк. У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте. Но эта ложь, многократно усиленная троллями и комментариями неких «лидеров общественного мнения», которых либо купили, либо используют втемную, реально представляет опасность для журналистов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что журналисты тогда обратились в полицию.

«У нас есть только два оружия: публичность – и потому мы продолжаем свою работу – и закон. МВД и другие правоохранительные органы обязаны сделать все, чтобы закон нас защитил. Мы требуем расследовать факты угроз и наказать виновных», – заявили в редакции.

Накануне «Новая Газета» написала о связях бизнесмена Евгения Пригожина, известного как повар Путина, с криминалитетом.

«Новая Газета»