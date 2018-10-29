В России Аркадия Бабченко обвинили в травле Чулпан Хаматовой

При том, что в реальности именно журналист Бабченко подвергся травли в России и был вынужден в конечном итоге сбежать из страны.

«Новая газета» печатает «самую драматическую главу из книги Катерины Гордеевой о Чулпан Хаматовой». Глава называется «Травля», пишет об этом в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

«Так почему же, обращалась я мысленно к нарицательным «олегам кашиным» и условным «аркадиям бабченко», вам не выбрать жертву помощнее, которая в состоянии ответить вам вашим же оружием?» – спрашивает Катерина Гордеева.

Травля, оказывается. Вот оно что. Из театра уволили, фонд отобрали, работать запретили, уголовное дело завели, из страны выперли, пытались убить? Травля, блять. «аркадии бабченки»», оказывается, травят Чулпан Хаматову.

Дорогая Катерина. Не дай Вам бог в Ваших розовых соплях узнать, что такое настоящая травля в России. Которую организует друг Вашего любимого Владимира Владимировича, за которого призывала голосовать Чулпан Наилевна.

Дважды, если не ошибаюсь.

Не дай Вам бог годами жить в ожидании ареста, вскакивать ночами от сработавшего лифта, бояться заходить в подъезд, получать потоки призывов к расправе с федерального телевидения, бояться выйти в магазин после показов фильмов о тебе, бояться за своего ребенка, не включать телефон, потому что кроме угроз там все равно ничего нет, бежать из страны на костылях, инсценировать свою смерть, прятаться потом в бункере…

Аркадий Бабченко у нее травит Чулпан Хаматову оказывается.

Ебанутые. Напрочь. Наглухо. С совершенно перевернутым миром в голове.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»