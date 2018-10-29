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Зона "русского мира"

Зеркальный ответ. Зачем на Донбассе устраивать публичные облавы на «сепаров»

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»
29 октября 2018

Нынешняя позиционная гибридная война на Донбассе, имеет свои специфические методы, которые зеркально повторяют обе воюющие стороны.

Эти методы мы наблюдаем, как в действиях нашей группировки, так и в действиях оккупационных властей. Причем очень часто они абсолютно одинаковые, так как имеют в своей основе одни и те же учебники и наставления, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Это хорошо заметно по последним событиям в прифронтовой зоне. Сначала 25 октября оккупационные власти закрыли стратегически важный железнодорожный пункт Иловайск для полной зачистки, а вслед за этим с 31 октября по 1 ноября в Краматорске военнослужащие Объединенных сил будут проводить «превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам». При этом не секрет, что Краматорск является не только нынешним областным центром Донецкой области, но и местом базирования штаба всей группировки на Донбассе.

Такое совпадение по срокам проведения в принципе одинаковых по смыслу мероприятий, по всей видимости, является простым совпадением. Несколько месяцев назад боевики таким же образом «чистили» оккупированный Старобешевский район, а чуть ранее наше командование таким же образом «отрабатывало» Лисичанск 31 июля и 1 августа 2018 г.

Смысл этих операций весьма прозрачен и предсказуем. Дело в том, что во время позиционной войны на прифронтовых территориях скапливается «горючий материал» в виде вражеской агентуры, схронов с оружием и прочими «прелестями». В условиях Донбасса с нашей стороны – еще и большое количество бывших боевиков – местных жителей, которые часто приезжают домой подлечиться и провести отпуск.

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Немаловажным является и еще один фактор – оружие. Его сейчас уже не везут вглубь страны (или в РФ – в случае оккупированных территорий), а стараются припрятать «на черный день» что называется «на месте».

Вот именно против этого и направлены такие «зачистки», которые, как показывает опыт прошлых лет, оказываются на деле весьма эффективны.

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И еще несколько очень важных моментов, которые упускают многочисленные комментаторы, говоря о проведении такого рода операций. Прежде всего командование сил ООС и СБУ упрекают в некой публичности, считая, что такое предупреждение о проведении операции просто спугнет пророссийскую агентуру.

Но при этом как-то в тень уходит такой важный момент, как то что такие официальные объявления являются во-первых, весьма мощным психологическим фактором воздействия, во-вторых, как правило, такие официальные операции являются заключительной стадией многомесячных разработок вражеской агентуры. И возможностью «легализовать» наработки без засвечивания своих агентов внутри «силовых ведомств «ДНР» (а то что такие существуют думаю никто не сомневается).

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При этом нельзя сказать, что силовики в остальное время ничего не делают. Делают – и немало. Регулярно в открытых СМИ появляются сообщения о найденных схронах с оружием и боеприпасами. Некоторые на деле оказываются весьма интересными.

Как, например, найденный в начале сентября автомат Калашникова, изъятый в городе Бахмут Донецкой области. После анализа номера оказалось, что автомат числился за одной из украинских частей в Крыму. То есть получает подтверждение информация о том, что на начальном этапе россияне активно переправляли наше же оружие и боеприпасы, захваченные в Крыму «ополчению» на Донбасс.

Идет огромная работа по выявлению тех, кто воевал или воюет с противоположной стороны. Конечно, больше всего их задерживают во время пересечения контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения. Но «охота» идет по всей стране – так, 18 октября СБУ задержала боевика, который воевал в июле 2014 г. в составе бандформирования «Восток» аж в Кировоградской области.

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А 26 июля при проверке документов пассажиров, которые прилетели из Минска, в аэропорту «Борисполь» в Киеве задержали 29-ти летнего гражданина Украины, который входил в состав террористической организации «ДНР» и летом 2014 г. выполнял задачи в районе города Снежное.

При этом стоит сказать, что результаты такой зачистки, которая планируется в Краматорске на днях, не всегда попадают на страницы печатных изданий, а если и попадут, то только через несколько лет, когда это не создаст проблем ни для кого. Такова уж специфика работы всех спецслужб мира.

Не стоит забывать, что такие операции в прифронтовых районах являются одним из рычагов давления на оккупационную администрацию. Ведь как российские, так и донбасские СМИ рассматривают «зачистки» прифронтовых городов Донбасса как начало подготовки для грядущего наступления, которое все не начинается последние пару лет.

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А это однозначно повышает нервозность обстановки в целом и совсем не способствует «нормальному» функционированию. Впрочем, говорить о «нормальности» на фоне многочисленных убийств и переделов власти внутри криминальных кланов на оккупированных территориях не приходится.

Таким образом, можно говорить, что события на линии соприкосновения на Донбассе развиваются по своему сценарию. И наши военные и спецслужбы не зря «едят свой хлеб» и обеспечивают безопасность не только всей группировки силовиков, но и прифронтовых территорий в целом.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»

Tags: Россия

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