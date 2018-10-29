В суде по делу о госизмене экс-президента Януковича призвали адвоката Байдыка завершить дебаты

Адвокат Байдык настаивает на допросе других свидетелей защиты, показания которых суд ранее отказался заслушать, но защита в своих речах ссылается на эти показания.

Председательствующий судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко напомнил его адвокату Александру Байдыку, что стадия судебных дебатов не может продолжаться вечно, сообщает «Укринформ».

«Сторона защиты обращается в суд с ходатайством о восстановлении выяснения обстоятельств», – сказал Байдык.

Он вновь напомнил, что из 144 свидетелей, о допросе которых ранее просила защита, суд удовлетворил ходатайство о допросах лишь 43-х. Также Байдык снова вспоминал показания тех свидетелей, которые не были допрошены в суде.

Судья Девятко, обращаясь к адвокату, отметил, что «не нужно зачитывать показания, которые мы не исследовали».

«Суд принял в возобновлении судебного следствия по данному делу отказать. Суд предлагает завершить вам свою речь. Не нужно опасаться, что мы каким-то образом будем ограничивать в праве Януковича обратиться в суд с последним словом. Просто то, что сейчас происходит, суд воспринимает как простое ваше нежелание заканчивать речь. Позиция защиты не может заключаться в вечном проведении судебных дебатов. Так, суд не может ограничить вас во времени выступления, но вы не можете вечно выступать», – уточнил Девятко.

После этого Байдык заявил уже третье за день ходатайство о возобновлении судебного следствия и попросил суд приобщить к материалам дела еще ряд документов.

«Суд принял решение в удовлетворении ходатайства Байдыка отказать», – подчеркнул Девятко.

После этого адвокат попросил о перерыве до 15:00, поскольку он должен быть еще на двух заседаниях.

«Суд никуда не спешит и лишь за то, чтобы Байдык качественно завершил свою речь. Перерыв до 15:00», – объявил судья.

Напомним, накануне адвокат Байдык, который вернулся из Москвы, где, по его словам, встречался с Януковичем, заявил, что экс-президент тоже хочет участвовать в дебатах.

Защита Януковича в лице адвоката по договору Байдыка зачитывает дебатную речь с 13 сентября. В начале октября после 35-часового выступления он был госпитализирован.

Прокуратура обвиняет Януковича в том, что 1 марта 2014 года, находясь на территории России, он предал государство, обратившись к российскому президенту с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Как следствие, произошла аннексия Крыма и потеря объектов государственной собственности более чем триллион гривен. Бывший президент обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст., 110 УК) и содействии ведению агрессивной войны (ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст. 437 УК).

Судебный процесс находится на завершающей стадии.

«Укринформ»