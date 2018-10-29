В Украину прибыла с официальным визитом торговая миссия США

Американские бизнесмены представляющие дюжину компаний из различных секторов экономики намеренны на месте изучить перспективы развития своего бизнеса в Украине.

В Украину прибыла официальная торговая миссия США, состоящая из 12 компаний, представляющих американское сельское хозяйство, энергетику, инфраструктуру и IТ-сектор, сообщает «УНИАН».

Миссия продлится два дня, за которые планируется провести более 60 встреч с представителями украинского бизнеса. Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив выразил надежду, что американский бизнес заинтересуется не только возможностями относительно открытия новых компаний в Украине, но также поучаствует в процессе приватизации государственных предприятий.

В качестве демонстрации улучшений условий ведения бизнеса Кубив отметил, что за последние годы Украина отменила более 14 тыс. устаревших стандартов, а также о планах по внедрению евростандартов (по 1500 в год), что должно существенно улучшить инвестиционный климат в стране.

По словам посла США в Украине Мари Йованович, миссия является первой подобной за последние 10 лет, что подтверждает улучшение взаимоотношений двух стран.

В сентябре президент Петр Порошенко встретился с представителями американского бизнеса, которые или уже представлены в Украине, или заинтересованы в развитии бизнеса в нашей стране.

«УНИАН»