В оккупированном Крыму собрались «национализировать» имущество Меджлиса крымскотатарского народа

Незаконно экспроприированное оккупационными властями имущество Меджлиса передадут российскому Духовному управлению мусульман.

В оккупированном Крыму намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа подконтрольному России Духовному управлению мусульман. Так называемый глава «правительства» аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов заявил об этом в понедельник, 29 октября, передают «Крым.Реалии».

Отмечается, что накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде ‒ ред) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу 27 октября.

Сообщается, что перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов уточнил, что «национализация» в Крыму в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа «соответствующие меры должны быть приняты».

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что после деоккупации полуострова все имущество будет возвращено.

«Значительная часть недвижимости была приобретена на пожертвования наших соотечественников, преимущественно, в Турции, а также из США и Румынии. Они вносили взносы не для марионеток Кремля, а для представительного органа своего народа», — рассказал Джемилев.

«В международных судах будут ответчики не марионетки, а Россия. Все, что у нас будут отнимать – мы воспринимаем спокойно. После возвращения Крыма – все будет восстановлено», – добавил он.

Как сообщалось, в 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

Члены Меджлиса в течение всей аннексии Крыма Россией выступали с проукраинской позицией.

«Крым.Реалии»