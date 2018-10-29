Если бы не Крым, какие отношения были бы между Россией и Украиной? – Казарин

А представьте, если бы весной 2014-го Кремль решил не трогать Крым. Не вводил бы войска, не вторгался на Донбасс.

Не было бы ничего: ни санкций, ни изоляции. Москва бы сидела в G-8 и ПАСЕ. Россия продавала бы Украине газ и торговала со всем миром. Не было бы украинской армии и добробатов, автокефалии и волонтеров, рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Пророссийские партии контролировали бы, как минимум, треть парламента. В Киеве выступал Киркоров. Политики катались на смотрины в Кремль.

Всех, кто говорил бы о российской угрозе – называли провокатором. Это могло быть нашим будущим, но оно им не стало, а все потому, что весной 2014-го кому-то очень захотелось попасть в учебники истории.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»