Разговор окончен: Крым принадлежит Украине

Путин в очередной раз что-то ляпнул о незаконной передаче Крыма Украине в 1954 году, и снова понеслось – законно или нет.

Слушать все это совершенно невыносимо. Тем более от украинцев, доказывающих «законность» передачи, пишет в своем Telegram-канале «Babchenko» Аркадий Бабченко.

Если вы признаете законность передачи Крыма Украине, тогда вы должны признать и законность Голодомора. Он тоже был по советским законам. И законность Гулага, законность репрессий, расстрелов, оккупации, депортации и всего остального, что наворотил СССР. Это все тоже было «законно».

Совет Министров передавал Крым не независимому государству Украина, а Украинской ССР. Если мы хотим апеллировать к законности этого акта, тогда придется возродить Украинскую Советскую Социалистическую (блин, аж передернуло, пока писал) Республику в составе нового СССР. Вот тогда можно будет говорить об этой законности.

Совершенно не волнует, законно или нет, по советским бумажкам был передан Крым от одного субъекта в границах совка другому. Потому что СССР был незаконен весь, от начала и до конца. И апеллировать к одной части его законов, протестуя против другой – это, уж прошу прощения, шизофрения.

Мы не признаем всех законов СССР – и точка. По отношению к империи зла может быть только такая позиция. Ничтожны все его законодательные акты, от начала и до конца.

А вот что имеет значение, так это то, что в 1991 году Россия признала Крым в составе уже независимой Украины, а в 1997 году подписала международные документы, по которым признала Крым украинским уже законодательно, в 1999-м ратифицировала их в своем парламенте. И, если не ошибаюсь, за год до войны еще раз подтвердила ратификацию этого соглашения. Путин сделал это лично.

«Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной — соглашение между РФ и Украиной, в котором закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга».

Все. Точка.

И неважно, что там было в 1954 году. Или в 1642. Или в седьмом до нашей эры. Российской Федерации Крым не принадлежал ни дня с момента ее образования. А закон обратной силы не имеет.

Россия в новейшей уже истории согласилась с новыми границами, подписав документы о их нерушимости, ратифицировав их своим парламентом, признав примат международного права и взяв на себя обязательства не нарушать его – все. Разговор закончен.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»