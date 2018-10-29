Что важно говорить о реформах в Украине

Хорошие результаты реформ надо активно продавать: сами по себе они не продаются нигде.

За последние четыре года украинская экономика впервые в своей истории меняется в направлении работающей и рыночной. Это очень важно, потому что в первый раз. Последствия очень тяжелые – и не только из-за более чем двадцати лет существовавшей перед Майданом олигархической коррумпированной системы, пишет экс-министр финансов Словакии, сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) Иван Миклош на страницах «Нового Времени».

Это последствия еще коммунистического периода многих лет. Построить тогда работающую рыночную экономику было тяжелой задачей.

Сегодня официальные данные показывают, что в некоторых самых важных сферах ситуация все же улучшается. Например, в прошлом году реальные заработные платы (реальные – значит очищенные от инфляции) выросли приблизительно на 9%, минимальную зарплату повысили вдвое.

Есть и другие данные. Я слышал, что в прошлом году стоял вопрос о том, что люди боятся идти к врачу, потому что это их финансово ликвидирует. В прошлом году таких было 42%, в этом году боится 24%.

Обычно люди не сравнивают, что было и что есть. Вместо этого сравнивают, что было и что они ожидали от будущего. Это правда, что после Революции достоинства люди ожидали более быстрого прогресса во всех сферах – прежде всего того, что касается жизненного уровня и борьбы с коррупцией.

Вместо этого пришла рецессия, но не из-за реформ, а из-за их отсутствия перед Революцией. Такова была цена за отсутствие реформ, но не все люди это понимают. Большинство не экономисты.

Еще одна причина – ожидания, а зачастую нереальные или те, которые не были исполнены. Кроме того, не хватает коммуникации. Ведь может некоторые вещи сделали, но люди не знают об этом. В Украине было сделано больше, чем обычно знают люди. В том числе те, кто за рубежом.

Хорошие результаты реформ надо активно продавать: сами по себе они не продаются нигде. То, что медиа не рассказывают о хорошем – это нормально, так во всем мире, не только в Украине.

Как говорят, only bad news are news. Люди в принципе больше интересуются шокирующими, скандальными, плохими новостями. Вот почему нужно иметь активную коммуникационную стратегию.

Есть пресс-конференции, совещания о том, что сделано, но это неинтересно. Куда более интересно смотреть соревнования, например, прямую дискуссию, борьбу оппозиции и коалиции по каким-то темам. Люди будут это смотреть и видеть, какие аргументы предлагают обе стороны. Когда это будет интересно людям, тогда станет интересно и медиа.

СМИ тоже хотят иметь рейтинги – эти цифры имеют значение не только для политиков. Это очень важная проблема не только в Украине, и касается не только реформ, но ответственных политиков.

Это одна из причин, почему в сегодняшнее время популисты, националисты и экстремисты так растут – они захватывают эмоцию. Эмоция всегда более мощнее, чем рациональное мышление, а значит надо уметь продавать также реформы и ответственность в политике.

Почему Brexit победил в Великобритании? Потому что там поняли это эмоционально. Сегодня мы уже знаем, что большинство великобританцев сейчас голосовало бы против, потому что это оказалось огромной ошибкой. Ведь за положительные вещи надо бороться тоже эмоционально: реформы, ответственную политику, европейскую идею и ЕС.

Иван Миклош, «Новое Время»