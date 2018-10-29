Россия грозит «оборонительным поясом» в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

«Оборонительный пояс» планирую создать вблизи Сочи. Но в России подчеркивают, что это будет колоссальная военная и экономическая проблема.

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России и «вынудит» ее строить оборонительный пояс близ Сочи. Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин заявил об этом на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы – Сочи», – сказал он.

«Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно», – добавил российский дипломат.

Келин также отметил, что при таком сценарии России «придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны». «И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины», – сказал он.

Напомним, по данным опроса Института Горшенина, половина украинцев проголосовала бы за вступление в НАТО.

РИА «Новости»