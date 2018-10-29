США и союзники по НАТО проводят консультации по вопросу возможного разрыва договора о ракетах средней и малой дальности

Европейские союзники США по НАТО призывают ни в коем случае не разрывать этого договора, так считают такой шаг прямой угрозой европейской безопасности.

США проводят консультации со своими европейскими союзниками по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку члены НАТО призывают Вашингтон попытаться заставить Россию выполнять его, а не выходить из него, пишет «Reuters».

«Мы консультируемся с нашими европейскими коллегами, я говорил об этом накануне с министром обороны Германии, и, как я сказал, консультации продолжаются», – сказал Мэттис журналистам в ходе визита в Прагу.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предупредил министра обороны США, что отмена договора может означать возврат к «временам холодной войны».

«Это, конечно, плохая новость, мы сожалеем об этом. Американско-российские отношения не идеальны, мы возвращаемся к временам холодной войны», – сказал Бабиш на совместной пресс-конференции.

«Мы должны общаться с Россией», – добавил он.

Мэттис ранее заявлял, что министры стран НАТО встретятся в Брюсселе в декабре, и к этому времени у него уже будет какой-то «кульминационный момент».

Европейские члены НАТО настоятельно призвали Соединенные Штаты попытаться вернуть Россию в соответствие с договором о РСМД, а не отказаться от него.

Европейские союзники рассматривают договор о РСМД как столп контроля над вооружениями, но признают, что Москва нарушает его, разрабатывая новое оружие.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ. Москва говорит, что разрыв договора сделает мир более опасным.

«Reuters»