Путин готов присоединится к военному наступлению Асада на Идлиб

В качестве условия такого действия со стороны России нацлидер назвал «продолжающиеся провокации» против правительственных сил со стороны «идлибской зоны».

После стамбульского саммита лидеров Германии, Франции, Турции и РФ президент России Владимир Путин заявил, что оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил президента Сирии Башара Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся, пишет Русская служба «BBC».

«В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи созданию буферной зоны, будут осуществлять вооруженные провокации с идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительных действий сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы», – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сказал, что любой силовой сценарий решения ситуации в Идлибе недопустим. «Мы надеемся, что Россия окажет достаточно четкое давление на сирийский режим, которому, несомненно, удалось выжить благодаря ей», – заявил он.

Ангела Меркель также отметила, что сирийский конфликт нельзя решить военными методами. Она предупредила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии. Она считает, что договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоны должны перерасти в полноценное перемирие. Путин назвал соглашение временным, пишет «The National».

Провинция Идлиб – последнее прибежище для гражданских лиц и повстанцев, мигрировавших из других районов Сирии, а также для мощных джихадистских сил (около 10 тысяч боевиков). Турция установила 12 военных постов в Идлибе.

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев и не допустить вспышки масштабного конфликта.

Турция перебрасывает больше войск в провинцию Идлиб в Сирии после того, как удалось заключить соглашение с Россией по новой демилитаризованной зоны в регионе, из которой должны выйти «радикальные» повстанцы до 10 октября.

Это соглашение уменьшило угрозу наступления сирийского правительства. Идлиб – последнее прибежище для гражданских лиц и повстанцев, мигрировавших из других районов Сирии, а также для мощных джихадистских сил (около 10 000 боевиков). Турция ранее установила 12 военных постов в Идлибе.

США также выступают за устранение террористов из региона и дали понять, что будут реагировать на наступление Асада и РФ, если только в ходе него будет применено химическое оружие.

Таким образом, по крайней мере на данный момент, Россия фактически поставила свои связи с Турцией выше достижения цели вернуть всю Сирию под власть Асада.

Русская служба «BBC»