«Fitch Ratings» подтвердил долгосрочный дефолтный рейтинг Украины

«Fitch» подтвердил рейтинг Украины на уровне «В-». Взаимодействие Украины с МВФ должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов.

Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Украины на уровне «B-» со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинги Украины уравновешивают слабую внешнюю ликвидность, высокие внешние потребности в финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, с точки зрения слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков, против повышения надежности и согласованности политики, улучшения макроэкономической стабильности, сокращения правительством задолженности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие Украины с Международным валютным фондом должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов, начиная с 2019 года.

19 октября Украина и МВФ заключили соглашение об уровне персонала на 14-месячное соглашение о режиме ожидания (SBA), которое заменяет предыдущую программу (EFF) с марта 2015 года. Правительство получило одобрение в парламенте госбюджета 2019 года (первое чтение) с целевым показателем дефицита в 2,3% ВВП и поднятием цен на газ на 23%.

«Fitch» ожидает, что совет МВФ официально утвердит программу после окончательного утверждения бюджета.

14-месячное соглашение по SBA предусматривает общие выплаты в размере 2,8 млрд СПЗ (спецправа заимствования, 3,9 млрд долларов в эквиваленте).

«Fitch Ratings»