Россия пытается заглушить «вражеские голоса» на свое территории и в Беларуси

Россия разворачивает на своей территории и в союзной ей Беларуси современные средств радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны России разместит комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».

Военное ведомство объявило тендер на их текущий ремонт, монтаж и доработку комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд», следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 61 миллион рублей. Все комплексы должны быть введены в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

По информации из открытых источников, новое средство радиоэлектронной борьбы с противником появится в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Беларусси.

Комплексы «Самарканд» в 2017 году поступили на вооружение Северного флота. Также они применяются на всех надводных кораблях – крейсерах и миноносцах.

Их основная задача – постановка помех и срыв коммуникаций противника.

РИА «Новости»