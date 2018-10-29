Россия на распутье: против кого дружить? Выбор между США и Китаем

Сергей Лавров рассказал об истинной причине выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

По словам главы российского МИДа, Вашингтон беспокоится о том, что такие ракеты есть у стран Азии. А ограничения по подобным вооружениям сейчас существуют только для Соединенных Штатов и России. Об угрозе со стороны Китая говорил и Джон Болтон. Советник президента США по национальной безопасности указал на большое количество неучтенных китайских ракет, которые нацелены в сердце России. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что доводы Болтона не лишены логики.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, завершив московский визит, отправился в Закавказье, где, впрочем, продолжил обсуждать российскую тему. Тон всех этих высказываний был больше примирительным, что, мол, Вашингтон приглашает Россию к диалогу. В частности по такой очень важной и наболевший проблеме, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, посещая Грузию, Болтон назвал ДРСМД реликтом холодной войны и призвал Москву подумать об угрозе со стороны Китая, так как важнейшие российские регионы находятся под прицелом китайских ракет.

В этой связи вспоминается история примерно годичной давности – тогда стало известно, что Пекин разместил прямо у российских границ межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41». Эти ракеты способны нести ядерные заряды. На вопрос о том, насколько все это опасно для нас, российские власти отмахивались, мол, Китай – наш стратегические партнер.

О какой-либо опасности могут говорить только дилетанты: ракеты направлены на США, вы посмотрите на траекторию – такой снаряд при старте сразу уходит в небеса и физически не может прилететь в Россию. Это все Америка раздувает и так далее. Хотя путем не хитрых логических рассуждений приходим к другому дилетантскому вопросу.

Как будут чувствовать себя россияне, если Китай и Америка начнут пулять друг в друга ядерные ракеты через нашу территорию?

А если вдруг все это рванет на старте? Как насчет радиации? Становится как-то не по себе.

КНР стремительно и даже агрессивно вооружается, не без помощи России, кстати, и при этом никакими международными договорами не связан. То есть он может целить что угодно и в кого угодно, включая своего стратегического партнера – Российскую Федерацию.

Протяженность российско-китайской границы более 4 тыс. км. Если вспомнить любимое многими советское прошлое, в те милые сердцу годы Пекин считался одним из главных стратегических противников СССР. Война с ним рассматривалась как вполне реальное развитие событий. Да что Китай, есть еще один наш партнер – Иран, который тоже никакие соглашения ни с кем не подписывал и при желании тоже может бахнуть так, что мало не покажется.

То есть США настаивают на новом большом договоре с расширением числа участников.

Россия в сложном положении, но шанс есть – от Москвы по-прежнему многое зависит. Например, можно попытаться запустить процесс по глобальному разоружению: провести большую конференцию, попробовать всех собрать и помирить, и подписать новый всеобъемлющий договор – пока что все это выглядит чем-то из области фантастики.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»