Реальна ли морская миссии ОБСЕ на Азовском море?

Европейские законодатели назвали блокаду на Азове блокадой, привязали ее к Польше и намекнули на экономическую компенсацию для Мариуполя и Бердянска.

Европейский парламент 25 октября принял Резолюцию относительно ситуации в Азовском море, которой поддержал суверенитет и территориальную целость Украины и осудил действия России в регионе. Текст – прекрасный пример стилистически грамотной подачи ключевых позиций ЕС, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Но в то же время Киеву следует постараться избежать слишком завышенных ожиданий от данной резолюции, ввиду достаточно узкого функционала и возможностей законодательного органа ЕС. Документ имеет в первую очередь декларативно-рекомендательный характер. И все же важен и как дипломатическая составляющая поддержки Брюсселем Украины, и как, обладающий потенциалом для дальнейших эффективных действий ЕС в вопросе Азовского моря.

Во-первых, резолюция вполне может стать дополнительной мотивацией для национальных правительств ввести новые санкции в отношении России – в связи с ее поведением в море и строительством Керченского моста. И не только это касается России, но и европейских компаний, которые «сознательно или неосознанно» нарушили режим санкций. Европарламент призвал исполнительную власть проследить за ходом возможных расследований в тех странах, где находятся пресловутые компании.

Это не является 100-процентной гарантией штрафных санкций. Однако такой сценарий очень даже реален. Вопрос Азовского моря, не в последнюю очередь благодаря дипкорпусу Украины, приобрел остроту, соизмеримую с аннексией Крыма. Если нарушения будут доказаны, то придется реагировать.

Во-вторых, самому Керченскому мосту в резолюции отведен огромная ее часть. И в контексте негативного влияния строительства на экологию, и последствий для международной торговли. Европарламентарии отметили, к примеру, тот факт, что технические особенности российского моста серьезно ограничили доступ к украинским портам для судов.

Чтобы пройти в Азовское море они должны быть меньше 33 метров в высоту и 160 метров в длину, а это значит, что ходу туда более нет для судов типа Panamax, на которые приходились 20% от всего судоходства до возведения моста. Что стало ощутимым ударом по экономике украинских портов в регионе, и экономике страны в целом.

Как и поведение россиян непосредственно в Азовском море. И это в-третьих. Имеется в виду злоупотребление Москвой положениями двухстороннего договора Украины и РФ, позволяющими проведение проверок «подозрительных» судов. Только вот для России в Азовском «подозрительными» с апреля этого года являются едва ли не все суда, кроме российских.

Причем из 200, пострадавших от чрезмерного любопытства российских силовиков, больше 120 – это суда под флагом стран Евросоюза. Такие чрезмерно частые проверки, подчеркивают авторы, сократили грузопотоки и привели к финансово-экономическим потерям для Украины. Но с учетом того, что большая часть задержанных судов относятся к ЕС, следовательно ущерб нанесен и странам блока.

Отсюда и жесткость формулировок. ЕП признал строительство Керченского моста и проверки фактической блокадой. Мало того законодатели призвали Еврокомиссию и Европейскую службу иностранных дел оценить последствия этой блокады, а также продумать способы поддержки компаний-перевозчиков и порты, и «в частности путем усиления присутствия ЕС в Мариуполе и Бердянске», помочь экономическому развитию этих городов и региона в целом. Это безусловный позитив. В ЕП не только осуждают действия РФ и де-факто намекают на то, что трагедия в Керчи – следствие оккупации, но и готовы не на словах поддержать Украину, что сулит приятные «плюшки» от ЕС Мариуполю и Бердянску.

В-четвертых, в резолюции выражается обеспокоенность миталиризацией как Азовского, так и Черного морей. Да, несколько выше упоминается решение Украины создать военно-морскую базу на Азове. Однако между строк читается понимание причин, подталкивающих Киев к такому решению – зеркальный ответ на наращивание военной силы Россией.

Плюс в тексте упомянута милитаризация оккупированного Крыма, включая ЗРК С-400 и переброску кораблей с Каспийского моря. Такие шаги в ЕП расценили как превращение Азовского моря в «морское измерение агрессивных действий России против Украины»; и ко всему прочему, как попытку трансформации моря в свое внутреннее озеро. В случае достижения этой цели, Россия, предупреждают авторы, может захватить новые украинские нефтегазовые месторождения.

В-пятых, в тексте проводится параллель с поведением РФ в Балтийском проливе, которая вредит интересам страны-члена Евросоюза – Польше. В Европарламенте напомнили, что в свое время Россия уже устраивала морскую блокаду. Как известно, Варшава давно вынашивает планы превращения Вислинского залива (россияне называют его Калининградским) в полноценный морской пункт торговли, которым должен стать польский Эльблонг.

Для этого нужно перекопать косу, разделяющую Балтийское море с Вислинской лагуной. И Москва этому активно сопротивляется, стараясь выжать все соки из монопольного положения Балтийска. Так, в 2003 году от туристов, которые не сходили на территорию российского анклава (Калининградской области) приобретать российские визы.

А в 2006 году и вовсе на три года Россия заблокировала Балтийский пролив. Ныне Польша настроена завершить проект. Так, лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский в конце сентября, что пора уже прорыть канал и связать Эльблонг с Балтийским морем. И тот факт, к слову, что Европарламент по сути привязал украинско-российский конфликт в Азовском море с агрессией Москвы относительно Польши, может помочь как Киеву, так и Варшаве. ЕП закрепляет в сознании членов блока, что Россия беспредельничает не только на далеком Азове, но и является угрозой самому ЕС.

В-шестых, авторы резолюции выступили за то, чтобы Брюссель поработал с ОБСЕ над тем, чтобы эта организация распространила действие своей мониторинговой миссии и на Азовское море. Да, Европарламент может лишь рекомендовать создать морскую миссию ОБСЕ, а не создать ее, однако инициатива правильная. Главное, чтобы ее не спрятали под ковер. И вполне осуществимая при наличии политической воли. А она есть в ЕС, несмотря на определенные веяния с востока в ряде стран. В частности, в той же Италии.

Но все поправимо и может измениться. Взять хотя бы Грецию – она окончательно оторвалась от кремлевской груди, стремительно ринулась в объятия США и даже предложила расширить присутствие американских войск, предложив для этих целей сразу три города на побережье. Или Австрия – да, по-прежнему тяготеет к российским деньгами и местные правые из Партии свободы выступают за отмену санкций.

Но! Столкнувшись с изрядным давлением западных партнеров, правительство Себастьяна Курца демонстрирует единство во взглядах с Брюсселем по российскому вопросу. Причем даже скандальная глава МИД Австрии Карин Кнайсль (Партия свободы), чья свадьба при участии Путина вызвала немалый скандал, 25 октября в нижней палате парламента заявила, что как бы не страдала австрийская экономика, но санкции пока отменить нельзя, ведь минские соглашения не выполняются.

Так что морская миссия ОБСЕ вполне может стать реальностью… Кстати, в свете недавних событий оценка такой перспективы может столкнуться с предубеждением или даже яростным отрицанием. Речь о нашумевшем интервью замглавы миссии ОБСЕ Александра Хугу, опубликованном 25 октябре в Foreign Policy. В украинском информпространстве оно, точнее один абзац, имело эффект разорвавшейся бомбы.

В частности, Хуг отметил, что «ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в восточной Украине». После поднявшейся шумихи это предложение из текста было удалено, о чем FP сообщает в конце интервью отдельным сообщением, поясняющим почему: «Мы убрали эту ремарку, поскольку она не передала смысл того, что он (Хуг) имел в виду. После нее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели».

Да, это предложение было в материале. Да, она, скажем так, не обрадовала украинского читателя. Замглавы СММ ОБСЕ, давно работающий в Украине, не может не знать о повышенной концентрации зрады в стране и что даже корректное и осторожное высказывание может спровоцировать скандал. Так и случилось. Хугу в связи с резонансом даже пришлось отменить свои интервью украинским журналистам.

Сейчас главное понять, что винить-то его на самом деле и не в чем. И FP верно отмечает, что это высказывание не отразило точку зрения Хуга. А для этого следует еще раз повнимательнее прочесть его ответ на вопрос о вмешательстве россиян в ситуацию на Донбассе. Например, Хуг говорит, что наблюдатели видели движущиеся ночью по проселочным дорогам конвои, которые въезжали в Украину из России и выезжали в районах, где нет КПП. Далее. Он также отметил, что в отчетах миссии зафиксированы и описаны вооружения, различное оборудование и т.п. Наблюдатели, говорит Хуг, также пообщались с пленными, захваченными ВСУ, которые «утверждают, что являются военнослужащими российских вооруженных сил»…

Да-да, и снова эта неприемлемая для некоторых украинцев осторожность. Как и в его словах о том, что миссия встречала «мужчин с нашивками РФ», но такую форму легко «можно купить». «Мы также видели нашивки Германии, Испании и других стран, но и россиян», – подчеркнул Хуг.

В общем, да, Хуг вероятно допустил ошибку, стремясь выразиться максимально корректно, пытаясь тем самым сохранить перед уходом с поста свою репутацию как бесстрастного наблюдателя. Однако в Украине следует все же погасить поднимающуюся волну зрады. Возможно СММ ОБСЕ работает не так как Украине хотелось бы, но другой миссии нет и, а наблюдатели все же вносят ощутимый вклад в обеспечение безопасности.

Особенно после того, как количество россиян в миссии значительно сократилось. Если «затюкать» СММ из-за фактически одного предложения в интервью, и, среди прочего, шансы создания морской мисси будут мизерными, если не нулевыми.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»