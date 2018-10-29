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Политика

Реальна ли морская миссии ОБСЕ на Азовском море?

Владислав Гирман, «Деловая Столица»
29 октября 2018

Европейские законодатели назвали блокаду на Азове блокадой, привязали ее к Польше и намекнули на экономическую компенсацию для Мариуполя и Бердянска.

Европейский парламент 25 октября принял Резолюцию относительно ситуации в Азовском море, которой поддержал суверенитет и территориальную целость Украины и осудил действия России в регионе. Текст – прекрасный пример стилистически грамотной подачи ключевых позиций ЕС, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Но в то же время Киеву следует постараться избежать слишком завышенных ожиданий от данной резолюции, ввиду достаточно узкого функционала и возможностей законодательного органа ЕС. Документ имеет в первую очередь декларативно-рекомендательный характер. И все же важен и как дипломатическая составляющая поддержки Брюсселем Украины, и как, обладающий потенциалом для дальнейших эффективных действий ЕС в вопросе Азовского моря.

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Во-первых, резолюция вполне может стать дополнительной мотивацией для национальных правительств ввести новые санкции в отношении России – в связи с ее поведением в море и строительством Керченского моста. И не только это касается России, но и европейских компаний, которые «сознательно или неосознанно» нарушили режим санкций. Европарламент призвал исполнительную власть проследить за ходом возможных расследований в тех странах, где находятся пресловутые компании.

Это не является 100-процентной гарантией штрафных санкций. Однако такой сценарий очень даже реален. Вопрос Азовского моря, не в последнюю очередь благодаря дипкорпусу Украины, приобрел остроту, соизмеримую с аннексией Крыма. Если нарушения будут доказаны, то придется реагировать.

Во-вторых, самому Керченскому мосту в резолюции отведен огромная ее часть. И в контексте негативного влияния строительства на экологию, и последствий для международной торговли. Европарламентарии отметили, к примеру, тот факт, что технические особенности российского моста серьезно ограничили доступ к украинским портам для судов.

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Чтобы пройти в Азовское море они должны быть меньше 33 метров в высоту и 160 метров в длину, а это значит, что ходу туда более нет для судов типа Panamax, на которые приходились 20% от всего судоходства до возведения моста. Что стало ощутимым ударом по экономике украинских портов в регионе, и экономике страны в целом.

Как и поведение россиян непосредственно в Азовском море. И это в-третьих. Имеется в виду злоупотребление Москвой положениями двухстороннего договора Украины и РФ, позволяющими проведение проверок «подозрительных» судов. Только вот для России в Азовском «подозрительными» с апреля этого года являются едва ли не все суда, кроме российских.

Причем из 200, пострадавших от чрезмерного любопытства российских силовиков, больше 120 – это суда под флагом стран Евросоюза. Такие чрезмерно частые проверки, подчеркивают авторы, сократили грузопотоки и привели к финансово-экономическим потерям для Украины. Но с учетом того, что большая часть задержанных судов относятся к ЕС, следовательно ущерб нанесен и странам блока.

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Отсюда и жесткость формулировок. ЕП признал строительство Керченского моста и проверки фактической блокадой. Мало того законодатели призвали Еврокомиссию и Европейскую службу иностранных дел оценить последствия этой блокады, а также продумать способы поддержки компаний-перевозчиков и порты, и «в частности путем усиления присутствия ЕС в Мариуполе и Бердянске», помочь экономическому развитию этих городов и региона в целом. Это безусловный позитив. В ЕП не только осуждают действия РФ и де-факто намекают на то, что трагедия в Керчи – следствие оккупации, но и готовы не на словах поддержать Украину, что сулит приятные «плюшки» от ЕС Мариуполю и Бердянску.

В-четвертых, в резолюции выражается обеспокоенность миталиризацией как Азовского, так и Черного морей. Да, несколько выше упоминается решение Украины создать военно-морскую базу на Азове. Однако между строк читается понимание причин, подталкивающих Киев к такому решению – зеркальный ответ на наращивание военной силы Россией.

Плюс в тексте упомянута милитаризация оккупированного Крыма, включая ЗРК С-400 и переброску кораблей с Каспийского моря. Такие шаги в ЕП расценили как превращение Азовского моря в «морское измерение агрессивных действий России против Украины»; и ко всему прочему, как попытку трансформации моря в свое внутреннее озеро. В случае достижения этой цели, Россия, предупреждают авторы, может захватить новые украинские нефтегазовые месторождения.

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В-пятых, в тексте проводится параллель с поведением РФ в Балтийском проливе, которая вредит интересам страны-члена Евросоюза – Польше. В Европарламенте напомнили, что в свое время Россия уже устраивала морскую блокаду. Как известно, Варшава давно вынашивает планы превращения Вислинского залива (россияне называют его Калининградским) в полноценный морской пункт торговли, которым должен стать польский Эльблонг.

Для этого нужно перекопать косу, разделяющую Балтийское море с Вислинской лагуной. И Москва этому активно сопротивляется, стараясь выжать все соки из монопольного положения Балтийска. Так, в 2003 году от туристов, которые не сходили на территорию российского анклава (Калининградской области) приобретать российские визы.

А в 2006 году и вовсе на три года Россия заблокировала Балтийский пролив. Ныне Польша настроена завершить проект. Так, лидер «Права и справедливости» Ярослав Качиньский в конце сентября, что пора уже прорыть канал и связать Эльблонг с Балтийским морем. И тот факт, к слову, что Европарламент по сути привязал украинско-российский конфликт в Азовском море с агрессией Москвы относительно Польши, может помочь как Киеву, так и Варшаве. ЕП закрепляет в сознании членов блока, что Россия беспредельничает не только на далеком Азове, но и является угрозой самому ЕС.

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В-шестых, авторы резолюции выступили за то, чтобы Брюссель поработал с ОБСЕ над тем, чтобы эта организация распространила действие своей мониторинговой миссии и на Азовское море. Да, Европарламент может лишь рекомендовать создать морскую миссию ОБСЕ, а не создать ее, однако инициатива правильная. Главное, чтобы ее не спрятали под ковер. И вполне осуществимая при наличии политической воли. А она есть в ЕС, несмотря на определенные веяния с востока в ряде стран. В частности, в той же Италии.

Но все поправимо и может измениться. Взять хотя бы Грецию – она окончательно оторвалась от кремлевской груди, стремительно ринулась в объятия США и даже предложила расширить присутствие американских войск, предложив для этих целей сразу три города на побережье. Или Австрия – да, по-прежнему тяготеет к российским деньгами и местные правые из Партии свободы выступают за отмену санкций.

Но! Столкнувшись с изрядным давлением западных партнеров, правительство Себастьяна Курца демонстрирует единство во взглядах с Брюсселем по российскому вопросу. Причем даже скандальная глава МИД Австрии Карин Кнайсль (Партия свободы), чья свадьба при участии Путина вызвала немалый скандал, 25 октября в нижней палате парламента заявила, что как бы не страдала австрийская экономика, но санкции пока отменить нельзя, ведь минские соглашения не выполняются.

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Так что морская миссия ОБСЕ вполне может стать реальностью… Кстати, в свете недавних событий оценка такой перспективы может столкнуться с предубеждением или даже яростным отрицанием. Речь о нашумевшем интервью замглавы миссии ОБСЕ Александра Хугу, опубликованном 25 октябре в Foreign Policy. В украинском информпространстве оно, точнее один абзац, имело эффект разорвавшейся бомбы.

В частности, Хуг отметил, что «ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в восточной Украине». После поднявшейся шумихи это предложение из текста было удалено, о чем FP сообщает в конце интервью отдельным сообщением, поясняющим почему: «Мы убрали эту ремарку, поскольку она не передала смысл того, что он (Хуг) имел в виду. После нее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели».

Да, это предложение было в материале. Да, она, скажем так, не обрадовала украинского читателя. Замглавы СММ ОБСЕ, давно работающий в Украине, не может не знать о повышенной концентрации зрады в стране и что даже корректное и осторожное высказывание может спровоцировать скандал. Так и случилось. Хугу в связи с резонансом даже пришлось отменить свои интервью украинским журналистам.

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Сейчас главное понять, что винить-то его на самом деле и не в чем. И FP верно отмечает, что это высказывание не отразило точку зрения Хуга. А для этого следует еще раз повнимательнее прочесть его ответ на вопрос о вмешательстве россиян в ситуацию на Донбассе. Например, Хуг говорит, что наблюдатели видели движущиеся ночью по проселочным дорогам конвои, которые въезжали в Украину из России и выезжали в районах, где нет КПП. Далее. Он также отметил, что в отчетах миссии зафиксированы и описаны вооружения, различное оборудование и т.п. Наблюдатели, говорит Хуг, также пообщались с пленными, захваченными ВСУ, которые «утверждают, что являются военнослужащими российских вооруженных сил»…

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Да-да, и снова эта неприемлемая для некоторых украинцев осторожность. Как и в его словах о том, что миссия встречала «мужчин с нашивками РФ», но такую форму легко «можно купить». «Мы также видели нашивки Германии, Испании и других стран, но и россиян», – подчеркнул Хуг.

В общем, да, Хуг вероятно допустил ошибку, стремясь выразиться максимально корректно, пытаясь тем самым сохранить перед уходом с поста свою репутацию как бесстрастного наблюдателя. Однако в Украине следует все же погасить поднимающуюся волну зрады. Возможно СММ ОБСЕ работает не так как Украине хотелось бы, но другой миссии нет и, а наблюдатели все же вносят ощутимый вклад в обеспечение безопасности.

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Особенно после того, как количество россиян в миссии значительно сократилось. Если «затюкать» СММ из-за фактически одного предложения в интервью, и, среди прочего, шансы создания морской мисси будут мизерными, если не нулевыми.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»

Tags: Азовское море, донбасс, политика, Россия, Украина

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