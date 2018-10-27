Венгерская ядерная энергетика полностью зависима от России

Венгрия в нарушение всех европейских правил отдала ядерную энергетику страны под контроль России. Реализация проекта модернизации АЭС «Пакташ» свидетельствует о сомнительных коррупционных схемах под полным контролем России.

100% ядерного топлива Венгрия получает исключительно из России, хотя в ЕС с 2015 г. предусмотрена обязательная диверсификация источников снабжения топлива на АЭС. Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар пишет об этом в своей статье на страницах «ZN,UA».

С 2014 г. проект строительства двух новых энергоблоков АЭС «Пакш», которые по мощности будут превосходить четыре имеющиеся, стал мегапроектом венгерского-российского сотрудничества. На протяжении последних лет он находится в поле внимания венгерских и европейских экспертов.

Первая характерная особенность – в 2014 г. правительство Виктора Орбана, без проведения соответствующего тендера, выбрало «Росатом» исполнителем проекта расширения мощностей АЭС. Россияне немедленно пообещали предоставить кредит на сумму 10 млрд евро со сроком погашения 21 год, который покрывает 80% сметной стоимости проекта.

Примечательно, что кредит частично будет покрываться за счет средств ЕС, что не могло не вызвать негативной реакции в Брюсселе, как и безальтернативное избрание российской компании для реализации проекта.

Вторая особенность – создание специальной должности высокого уровня – министр без портфеля по вопросам реализации «Пакш-2». Этот проект становится символом завершенной коррупции венгерской властной верхушки. Противники режима В.Орбана заявляют, что этот российско-венгерский проект является мегасхемой для обогащения венгерского премьера и его клана. Третья особенность – ряд статей российско-венгерской ядерной аферы засекречены на 30 лет!

Согласно соглашению относительно «Пакш-2», 40% работ выполняют местные компании. Это означает, что 5 млрд евро из 12,5 млрд евро общей сметы достанутся венгерским подрядчикам. Правительство Орбана гордится высоким процентом привлечения венгерского бизнеса к атомному проекту. Понятно, что реально речь идет о сомнительных схемах через подставные фирмы, ведь в Венгрии, в отличие от, например, Чехии или Украины, больших компаний, которые специализировались бы на атомном машиностроении или сервисе, просто нет.

Напомним, что поставки энергоносителей из России обеспечивают «стабильность» и «благополучие» правительству Орбана в Венгрии.

«ZN,UA»