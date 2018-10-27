«Парламент» оккупированного Крыма предлагает поднять возрастной ценз для приобретения оружия

В оккупированном Крыму выступили с инициативой поднятие возрастной планки для приобретения оружия. В настоящее время российские граждане могут приобретать оружие с 18 лет.

В российском «парламенте Крыма» предлагают повысить возрастной ценз для получения оружия до 21 года. Спикер «парламента» Крыма Владимир Константинов заявил об этом на заседании конференции Южно-Русской парламентской ассоциации, сообщает «Крым.Реалии».

По его словам, после трагедии в Керчи профильные комитеты «парламента Крыма» «занимаются разработкой комплексных мер по усилению безопасности в учреждениях системы образования».

«Предложенные меры касаются внесения изменений в федеральные законы в части возложения на войска национальной гвардии задачи по охране дошкольных и общеобразовательных учреждений, повышения до 21 года возраста, по достижении которого граждане имеют право на приобретение огнестрельного оружия», – говорится в сообщении.

В то же время российский омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что возрастной ценз на продажу оружия в России должен быть не менее 25 лет.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая является «сенатором от Крыма», в связи с трагедией в Керчи предложила установить единую возрастную планку для права владения гражданским оружием на уровне 21 лет.

Согласно действующему российскому законодательству, минимальный порог для приобретения оружия составляет 18 лет для гладкоствольного оружия и 21 год – для нарезного.

Трагедия в Керчи произошла 17 октября. По данным российского следствия, 18-летний студент 4 курса колледжа Владислав Росляков расстрелял из ружья людей в учебном заведении, кроме того в здании произошел взрыв. Позже в вещах Рослякова нашли взрывчатку. После стрельбы по людям Росляков покончил с собой.

По последним данным, погиб 21 человек, около 50 получили ранения. Есть информация, что во время Керченской бойни произошло боестолкновение между оперативной группой ФСБ и прибывшем на место трагедии спецназом «Росгвардии», или возможно ГРУ, последнее пока не уточняют.

«Крым.Реалии»