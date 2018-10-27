Российские энергоносители обеспечивают «стабильность» и «благополучие» правительству Орбана в Венгрии

Правительство премьер министр Венгрии Орбана проводит пророссийскую политику в Евросоюзе. Два столпа определяют эту политику: зависимость Венгрии от российских энергоносителей и личные контакты Орбана и Путина.

Разработчиком венгерской политики относительно России, Украины и постсоветского пространства стал Эрно Кешкень – нынешний посол в Украине, в прошлом – посол Венгрии в России, а перед этим – генеральный консул в Санкт-Петербурге в период «лихих 90-х». Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар пишет об этом в своей статье на страницах «ZN,UA».

По партийной линии FIDESZ Кешкень так же был специальным уполномоченным по связям с Россией. Именно он не только сопровождал лидера венгерской оппозиции Виктора Орбана в его поездке на съезд «Единой России» в 2009-м, но и организовал его встречу с Владимиром Путиным. Определяющее значение этой встречи неоднократно отмечали как венгерские, так и зарубежные эксперты, поскольку после нее Орбан превратился из оппонента Путина в его сторонника.

«Российские руководители видели, что в Венгрии произойдет смена правительства и из чисто прагматических соображений приняли Виктора Орбана как главу оппозиционной партии. В ходе встречи, на которой мне удалось присутствовать, были сформулированы те принципы, которых правительство придерживалось в течение первого года своего правления. И я считаю, что эти принципы проходят красной нитью через российско-венгерские отношения», – высказался впоследствии об этой встрече сам Кешкень.

Отмечается, что поставки нефти и природного газа из России в Венгрию – традиционные. По данным Международного энергетического агентства, 95% импортированного газа и 78% импортированной нефти обеспечиваются поставками из России. Эти поставки является питательным источником для орбанократии, пораженной «синдромом Трианона», аналогично, как путинский режим печалится «самой большой геополитической катастрофой ХХ века» – распадом СССР.

Этот источник позволяет Орбану не только сохранять свои позиции в венгерском обществе, но и проводить все более агрессивную политику относительно своих соседей, которая отвечает российской стратегии хаотизации европейского пространства и открытию западного фронта против Украины.

Напомним, что ядерная энергетика Венгрии полностью зависит от России и есть свидетельства активного использования коррупционных схем в этой отрасли.

«ZN,UA»