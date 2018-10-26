Европа действительно не супермаркет, – Портников

Украине не удастся воспользоваться плодами европейской наивности так, как это смогли сделать наши соседи по континенту.

Президент Франции Эмануэль Макрон обратился к гражданам стран Вышеградской группы – Польши, Венгрии, Чехии и Словакии – с четким посланием. Он напомнил им, что Европейский Союз – это не супермаркет, не улица с односторонним движением. Это общая система ценностей и солидарности, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Претензии Макрона связаны, в первую очередь, с миграционной политикой стран Вышеградской группы. Правительства этих стране считают вполне приемлемым для себя получать многомиллионные дотации из Евросоюза – эта помощь и предопределила экономический взлет последних лет, но когда речь идет о солидарности, об обязательствах, торжествует безответственная популистская риторика. И избиратель – тот самый избиратель, который сполна воспользовался результатами вступления своей страны в ЕС – нередко поддерживает популистов и демагогов, а не ответственных политиков.

Причем уверенность в том, что Евросоюз просто обязан поддерживать этот центральноевропейский фестиваль безответственности, разделяют все – и сами избиратели, и их избранники. И этот фестиваль понемногу перебирается в страны «старой Европы». Формирование в Италии коалиции двух популистских партий – правых и левых – это подтвердило. Италия немедленно начала дрейфовать к экономическому краху. А это означает, что в случае его наступления у «старой Европы» просто не останется денег на пожелания «новой».

Для того, чтобы всем в Европе жилось хорошо, нужно перестать рассматривать ее как супермаркет, где одни принимают на себя все тяготы и обязательства, а другие просто хотят денег.

Это то, в чем предстоит убедиться народам стран Вышеградской группы – причем в самое ближайшее время. Но это и то, что необходимо понять украинцам – причем как можно скорее. Если мы уж избрали курс на европейскую интеграцию, то должны понимать – эта интеграция подразумевает не только высокий уровень жизни, не только финансовую помощь, не только инвестиции, но и серьезные взаимные обязательства. Причем выполнение многих из них может не понравиться большинству украинцев.

Если бы мы были в Европейском Союзе сегодня, то должны были бы принять на себя все обязательства по приему беженцев с Ближнего Востока – ну или вести себя как Польша или Венгрия и конфликтовать со «старой Европой». Если бы мы были в Европейском Союзе сегодня, а Россия напала бы на какую-то другую страну, мы должны были бы присоединиться к санкциям. И никто бы не слушал наших разговоров об экономическом ущербе – как никто не слушает греков или итальянцев.

И это только самые очевидные примеры солидарности. Готовы ли украинцы, которые и собственное-то государство не уважают, принять на себя обязательства перед союзом европейских держав? Понять, что ценности – это самое главное? Очень сомневаюсь. А ведь придется!

Потому что я не сомневаюсь: то, что пишет Макрон, означает, что лидеры «старой Европы» учли уроки расширения Евросоюза. И смогут преобразовать эту организацию таким образом, чтобы получение одними ее членами помощи от других непосредственно увязывалось с выполнением ими обязательств перед ЕС. Не будет этого – и денег не будет.

Украине не удастся воспользоваться плодами европейской наивности так, как это смогли сделать наши соседи по континенту. Просто потому что они уже продемонстрировали, как опасна и разрушительна такая наивность, к успеху какого рода политических сил она приводит, как отвратителен – и, самое главное, заразен – популизм. И как много возможностей появляется у России для уничтожения европейского единства. Всему этому нужно научиться противостоять. Кнутом и пряником.

Именно поэтому Украине предстоит присоединиться не к «супермаркету», а к Европе ценностей и взаимных обязательств. И украинцы должны решить, действительно ли они хотят этого.

Виталий Портников, «Espreso.TV»