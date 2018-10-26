Новая ядерная угроза миру. На что может рассчитывать человечество?

Новую ядерную гонку нельзя обойти, потому что она уже началась. Но что дальше?

Нацлидер России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп дли старт новой Холодной войне и гонке вооружений. Мир стоит на пороге новой ядерной угрозы и многие эксперты высказали свое мнения и сделали прогнозы, пишет на страницах «Carnegie Europe» старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги и главный редактор блога «Стратегическая Европа» Джуди Демпси, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Джеймс Эктон и Джессика Метьюс, руководитель и содиректор программы по ядерной политике, Фонд Карнеги за международный мир

Новую ядерную гонку нельзя обойти, потому что она уже началась. Очевидное решение Трампа выйти из ДРСМД было хоть и необдуманным, но частично ответом на эти состязания – а именно разработки Россией запрещенной крылатой ракеты среднего радиуса действия.

До сих пор новая американо-российская гонка вооружения была качественной, с фокусом на разработке новых видов стратегического оружия и совершенствовании уже существующих. Новый договор о сокращении стратегических вооружений (New START), подписанный в 2010 году, в целом количественно предотвратил гонку. И если его не продлевать, то действие договора закончится в 2021 году. К сожалению, выглядит так, что администрация Трампа скептически относится к идее использовать положения о продлении упомянутого договора, и может даже размышлять над тем, чтобы выйти из него. Крах New START может привести к состязаниям, которые количественно значительно вырастут.

В то время как «традиционные» инструменты контроля над стратегическим оружием не могут быть эффективными настолько, чтобы смягчить каждый аспект гонки вооружения, они до сих пор могут быть эффективными в сдерживании состязаний «традиционных» видов оружия вроде межконтинентальных баллистических ракет, или даже некоторых новых – например, ракетных гиперзвуковых планеров. И как показали недавние события, политической воли применить эти меры ощутимо не хватает.

Джарет Бланк, старший научный сотрудник программы геоэкономики и стратегии, Фонд Карнеги за международный мир

Ядерная гонка вооружений не является неизбежной, но явно более вероятной, чем неделю назад.

Мы дошли до этой отметки из=за ряда ужасных решений. Хуже всего стало решение России пренебрегать условиями ДРСМД. Ближайшим к нему было решение Трампа объявить о выходе из договора, очевидно даже не имея согласованной американскими властями стратегии, не говоря уже о том, чтобы привлечь к этому союзников, о безопасности которых говорится в первую очередь.

И гонки вооружений до сих пор можно избежать благодаря наиболее редким созданиям: хорошим решениям.

Во-первых, Россия должна отступить, не пользоваться заключительными положениями договора, разворачивая дальше неприемлемые системы и пытаясь получить политические очки за счет недовольных политикой США союзников.

Во-вторых, Китай может осознать риски стратегической нестабильности и ограничить собственный контингент, оставляя место для дальнейших переговоров.

В-третьих, в дальнейшем союзники из Европы и Азии могут дистанцироваться от бездумных решений США.

В-четвертых, Конгресс может использовать свои рычаги контроля и полномочия, требуя за это стратегию контроля над вооружениями, а не просто финансировать любые неприемлемые вооруженные системы, искомые администрацией США (наиболее вероятно, что в Азии).

В-пятых, США и Россия могут завершить этот диспут и сосредоточиться на расширении договора New START.

Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета внешних отношений

Существует серьезный риск того, что большинство существующих рычагов контроля над стратегическим вооружением могут потерпеть крах, и мы войдем в новую ядерную гонку.

Выход из ДРСМД – это подарок для России, которая годами ставила это соглашение под вопрос, и все еще обещала придерживаться его, несмотря на серьезные обвинения в нарушении условий. Но если договор покинуть полностью, то россияне могут пойти вперед со своими ракетами, нацеленными на Европу, и они явно держат эти системы наготове.

Если США думают, что могут на это ответить расположенными на суше крылатыми или баллистическими ракетами в Европе, то мы столкнемся с еще более опасной ситуацией на долгие годы.

На горизонте видны и другие вещи. Какой будет реакция на модернизацию ядерных бомб B61-12, которые США хранят в Европе? И пролонгируют ли крупную сделку по сдерживанию стратегического ядерного оружия?

Ян Бреммер, президент и основатель Eurasia Group

Не обязательно. Трамп с легкостью может использовать эту угрозу, чтобы заставить россиян соблюдать или «улучшить» соглашение. Вспомните NAFTA. И то, что американцы держат в силе договоренности, достигнутые в этом договоре с китайцами, небезосновательно: США могут защитить азиатских союзников с помощью авиационного и морского оружия, оба арсенала которых Вашингтон может нарастить в рамках существующего договора.

Очевидно, Трамп не любит соглашений, которые он лично не подписывал. Поэтому, возможно, нам надо их переименовать.

Ульрих Кюнх, внештатный профессор программы по ядерной политике, Фонд Карнеги за международный мир

Обновленную ядерную гонку можно обойти, если обе стороны начнут обсуждать свои главные проблемы и противоположные интересы. Пока Россия будет недовольна европейским состоянием безопасности после времен Холодной войны, включая расширение НАТО, и пока Вашингтон будет продолжать пренебрегать российскими национальными особенностями, обе страны будут на ножах. Европе не останется ничего, кроме как пассивно и изнутри наблюдать за этим конфликтом.

Новая ядерная гонка вооружений не будет такой острой, как ее предшественница времен Холодной войны. В Европе новое американское оружие среднего радиуса действия не обязательно будет иметь ядерные боеголовки. Но это не значит, что оно будет безопасным. Зато новая ядерная гонка в Европе станет гораздо сложнее для решения – для обеих сторон. Традиционное высокоточное оружие размоет границы, опасные закрытые сообщения военным увеличат риск эскалации, а кибервойна продвинется еще дальше.

Контроль за оружием и уменьшение рисков – двусторонних или многосторонних – очевидно поможет снизить возможность возникновения такой ситуации. И нынешняя атмосфера не является благоприятной для взаимных решений. Как гласит известное изречение, «самое темное время перед рассветом». К сожалению для Европы, темное время для нас еще впереди.

Клаудия Мейджер, младший научный сотрудник отдела международной безопасности, Немецкий институт международных и безопасностных дел

Последствия выхода США из ДРСМД будут наиболее ощутимыми в Европе. Этот выход не повлечет за собой подрыва ядерного порядка в Европе, однако пошатнет его. В течение последних нескольких лет, Россия, кажется, сумела свести качественно и количественно впечатляющий ядерный арсенал, способный глубоко, быстро и массово поразить европейский континент несмотря на существующий договор. Поэтому США правы, когда ставят под сомнение способность ДРСМД влиять на безопасность. Спасение договора не приведет автоматически к спасению европейской безопасности.

Еще две вещи правдивы: одностороннее решение Трампа добавляет к трансатлантическому расколу. Многие европейские страны больше не следуют по компасу Вашингтона. Стратегически важные для США вещи в Китае, а не Европе. Для европейцев это мучительное напоминание о том, что им все более необходимо задуматься об обеспечении собственной безопасности без США. Не потому, что европейцам хочется этого, а потому, что ситуация может проявиться.

Во-вторых, решение взять и выйти из ДРСМД в одну ночь порождает ненужные сомнения во всех партиях – то, чего никто из бизнес-сферы ядерного сдерживания не любит. Удлинение и внедрение любых изменений принесет больше стабильности во время переходных фаз. И полный выход из ДРСМД на нет разрушает одну из последних колонн, на которой держится безопасность и ядерный порядок в Европе – даже если эта колонка и была слабой.

Оливер Трейнерт, председатель совета Центра обеспечения безопасности, Цюрих

Динамика нового ядерного вооружения уже имеет место. Но в отличие от периода холодной войны, лидеры не испытывают общей ответственности за предотвращение ядерной войны. Главная идея контроля над вооружением – согласно которой интересы безопасности оппонента следует всегда принимать во внимание ради блага собственной безопасности – почти утрачена. Главы государств скорее верят в то, что ядерное оружие – это инструмент, который заставляет политических лидеров и их страны выглядеть более сильными и жесткими. При таких условиях будет очень трудно предотвратить ядерную гонку.

В случае с ДРСМД, Россия очень сильно заинтересована выйти из договора, чтобы столкнуться с новыми вызовами, поступающими из Китая и других азиатских соседей. В то же время, ядерное оружие среднего радиуса действия дополнит уже существующий тренд предоставлять ядерному вооружению большее значение в военной доктрине России, в том числе в отношении Европы. НАТО будет непросто дать приемлемый ответ на такой вызов. Расположение нового ядерного оружия в Европе может подорвать единство Альянса. Поэтому НАТО лучше найти способ заключить новые договоры по контролю над оружием, включающие не только США и Россию, а также Китай и другие государства.

Джуди Демпси, «Carnegie Europe»