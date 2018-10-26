Порошенко призвал Россию деоккупировать Донбасс

Деоккупация Россие Донбасса – это первый шаг на пути реализации Минских соглашений о мирном урегулировании ситуации.

Президент Петр Порошенко во время Форума регионов Украины и России призвал Россию забрать свои войска с Донбасса. Порошенко заявил об этом, рассказывая о роли Минска в мирном урегулировании на Донбассе, передает «Левый Берег».

«Именно в Минске был достигнут и подписан документ, который навсегда войдет в учебники дипломатии. Как называются эти договоренности? Минские договоренности. Потом Минские договоренности вошли в документы Совета безопасности ООН. Как они туда вошли? Как Минские договоренности. И чего сейчас требует весь мир? Выполнения Минских договоренностей», – заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что суть Минских договоренностей заключается в том, чтобы с Донбасса были выведены российский войска.

«Все очень просто: умоляем, уберите свои войска, Россия, с нашей территории», – заявил Порошенко.

Президент сказал, что после этого начнется политическое урегулирование путем настоящих местных выборов.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко на этом форуме предложил помощь в мирном урегулировании на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Порошенко выразил надежду на то, что Беларусь никогда не станет плацдармом для расширения российской агрессии против Украины.

«Левый Берег»