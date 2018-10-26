Тука рассказал о будущей деятельности спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу

Новая должность, введенная в Европарламенте, предполагает наблюдение за российской агрессией против Украины, включая мониторинг ситуации на Азовском море.

Спецпредставитель Европарламента по Крыму и Донбассу, назначение которого предлагается в одобренной евродепутатами резолюции, не будет иметь полномочий, это будет должность наблюдателя за ситуацией в Азовском море. Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал об этом журналистам, сообщает «Громадське».

«С нами относительно этого представителя никто не советовался. С какой целью это делается – я только могу себе представить. А как оно будет реализовано – посмотрим. Я так понял, что это будет человек, который фактически не будет иметь никаких полномочий, но при этом он будет формировать точку зрения и докладывать Европарламенту», – отметил Тука.

Он также прокомментировал предусмотренное резолюцией усиление санкций против России из-за ее действий в Азовском море. По словам Туки, это рекомендация, потому что санкции вводятся не Европарламентом, а правительствами европейских стран.

«Желаю видеть усиление давления на Россию дополнительными санкциями. Лично я считаю, что есть низкий уровень контроля со стороны европейских правительств за выполнением уже введенных санкций», – добавил замминистра.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море.

Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Украинские порты понесли убытки на более чем 1 миллиард гривен из-за действий России в Азовском море.

«Громадське»