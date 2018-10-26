Лукашенко выразил готовность помочь в прекращение войны на Донбассе

При этом Лукашенко подчеркивает, что прекратить эту войну должны «три славянских народа, договорившись между собой», исключая участие Европы и США.

Глава Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность помочь Украине в разрешении конфликта на Донбассе, начатого Российской Федерацией. Лукашенко заявил об этом на Форуме регионов, который проходит в Гомеле, передает «Левый Берег».

«Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно, и где нет доверия, которое должно быть. Мы готовы это сделать это ради одного – ради мира. Эту проблему должны решить мы. Мы, три славянских народа. Это наша беда, это наша проблема. Не европейцы, не американцы, не кто-то другой – мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена», – заявил он.

Он подчеркнул, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, «двух президентов».

«Если нужно включить Беларусь в этот процесс – мы будем действовать в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на этой многострадальной земле был мир», – сказал Лукашенко.

«Мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем», – заявил белорусский президент, добавив, что это решение дается ему непросто.

«Надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват, – вот эту проблему давайте оставим нашим детям, пусть они потом с течением времени, пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня нужно прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам», – заявил Лукашенко.

«Левый Берег»