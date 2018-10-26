В России опубликовали фейк о «просьбе» украинского вице-премьер «не говорить по-русски»

Российские «эксперты», прикрывающиеся различными званиями и регалиями, активно бросились комментировать придуманный фейк, обвиняя при этом Украину.

Российское информагентство РИА «Новости» опубликовало новость о вице-премьере Украины Геннадие Зубко с заголовком, который противоречит тексту, сообщает белорусская служба «Радыё Свабода».

РИА «Новости» утверждают, что на белорусско-украинском форуме, который проходит в Гомеле 25 и 26 октября, вице-премьер Украины и министр регионального развития Геннадий Зубко «попросил не говорить по-русски» белорусских делегатов – такая фраза есть в заголовке.

В то же время в тексте новости содержится другая формулировка: один раз от имени издания утверждается, что Зубко «обратился с просьбой выступать по-белорусски, а не на русском языке», второй раз приводится цитата вице-премьера, из которой этого не следует:

«Сегодня здесь, на форуме, представители Украины и Беларуси. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке».

Просьбы не говорить по-русски в этой фразе нет.

Один из участников форума подтвердил «Радыё Свабода»: «Зубко не просил не выступать на русском, а сам выступал на белорусском, русском и украинском языках».

Однако в России продолжали раскручивать собственную фейковую тему. Ряд российских «экспертов» дли свою оценку содержанию фейковой новости.

В эфире радио «Sputnik» политолог Александр Дудчак назвал, выдуманное в России «предложение» Зубко, – неуместной выходкой.

«Что значит не говорить по-русски в Минске? Пусть у себя дома диктуют – там это уже не вызывает удивления, они всегда такие требования выдвигают. Но в других странах люди имеют право говорить на том языке, на котором считают нужным. Вообще уже надо заставить себя перестать удивляться заявлениям украинских чиновников. За эти годы они уже столько наделали подобных заявлений…», – сказал Александр Дудчак.

«К ним надо относиться, как к словам людей не вполне здоровых – иначе это невозможно воспринимать. Есть же люди, которые теряют рассудок, не узнают родственников. Есть какое-то помешательство в этих заявлениях. Эти люди потеряли способность ориентироваться в пространстве и во времени. То, что они теоретически могут позволять у себя дома, они переносят за его пределы. Это очередная выходка, ничего больше», – добавил он.

Поддержал своего коллегу по цеху пропагандистскому заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. «Призыв» приписанный вице-премьеру Украины Геннадию Зубко к участникам форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле и которого не было на самом деле, – «не говорить по-русски», по мнению Жарихина «выглядел» – «дико и смешно».

«Они не могут себе представить, хотя это очень распространено в мире, что люди, говорящие в Белоруссии на русском языке, являются белорусскими патриотами. Как, например, американцы, говорящие на английском языке, являются американскими патриотами, а не британскими», – пояснил Жарихин.

По его мнению, такие заявления «обусловлены тем, что в Киеве не могут найти других опор украинского патриотизма, кроме языка». Жарихин подчеркивает, что «фактически же они являются попыткой вынести практику дискриминации национальных меньшинств за пределы страны».

«Радыё Свабода»